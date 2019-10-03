УЭБ: За три квартала рост объемов торгов природным газом - 82%

За 9 месяцев 2019 года на Украинской энергетической бирже реализовано 240 млн. куб. м. природного газа, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за текущий год проведено 148 торговых сессий, 22 из них проведены в сентябре.

Наибольшая активность торговли наблюдалась в III квартале. Это связано с выходом на УЭБ крупнейшего игрока рынка - Нафтогаз Украины, в лице дочерней компании Нафтогаз Трейдинг, которая реализовала на биржевых торгах около 100 млн. куб. м. природного газа.

Количество участников возросло до 280 компаний, что на 113 больше, чем год назад. Продавцами в основном являются украинские добывающие компании. Покупателями на торгах выступали крупные государственные компании, поставщики газа потребителям, трейдеры.

Цены снижались в течение года. Например, средневзвешенная цена ресурса сентября была на 45% меньше, чем ресурса января 2019 года. Это является следствием снижения цен на европейских хабах после теплой зимы с заполненными хранилищами, рост поставок в Европу LNG и др. Следует отметить, что котировки УЭБ достаточно тесно коррелируют с котировками на западноевропейских хабах с незначительным временным лагом.

"В 2019 году мы наблюдаем развитие торговли природным газом, динамичный рост по основным показателям. Мы не можем не отметить вклад Нафтогаз Трейдинг в создание конкурентного рынка природного газа, ведь участие крупных газовых компаний в процессе формирования биржевого рынка это стандартная европейская практика для повышения активности биржевой торговли. Значительным достижением является признание котировок УЭБ в качестве ориентира для формирования тарифов для населения. Так, средневзвешенные цены УЭБ 3 месяца были самыми низкими среди других элементов формулы, утвержденной постановлением КМУ № 485. В целом объемы продаж за 3 квартала уже превысили аналогичный показатель за весь 2018 год. В 2019 году мы ожидаем показатель в рекордных 300 млн. куб. м.", - прокомментировал Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.