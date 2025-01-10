Уикенд с SINOPTIK.ua: теплый прогноз погоды для Украины

Эти выходные обещают быть необычно теплыми для зимы, местами с незначительными осадками. Предлагаем ознакомиться с подробным прогнозом, чтобы спланировать свои выходные как можно лучше.

11 января: облачно с прояснениями, ночью возможны осадки

По данным SINOPTIK.ua, суббота принесет комфортную зимнюю погоду. Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков, но ночью возможен мокрый снег или дождь.

В восточных регионах (например, в Харькове) днём ожидается +3..+7 °C, а ночью температура опустится до 0 °C. В центральных областях, таких как Киев и Полтава, температура днем составит -1..+3 °C, а ночью — до -2 °C. На западе, в частности во Львове, днем ожидается 0..+3 °C, а ночью — до -4 °C. В южных городах, таких как Одесса и Симферополь, днем будет +3..+8 °C, в Крыму до +10 °C, а ночью — около 0 °C.

Кстати, 11 января в мире отмечают День горячего чая. Это отличный повод насладиться любимым напитком после прогулки в зимнем парке или за ужином в кругу близких. Хороший день для прогулки по зимним улицам. А если все же планируете остаться дома, приготовьте что-то согревающее, например, ароматный чай с медом.

12 января: небольшой снег и зимняя романтика

Воскресенье будет облачным с прояснениями. Местами днем возможен легкий снег. SINOPTIK.ua прогнозирует на этот день такую погоду:

В восточных регионах, таких как Луганск, температура днем составит +1..+5 °C, а ночью — до -3 °C. В центральных областях, таких как Винница и Черкассы, днем ожидается -1..+3 °C, а ночью — до -5 °C. В западных городах, например в Ивано-Франковске, днем будет 0..+3 °C, а ночью — до -3 °C. На юге, в частности в Николаеве и Херсоне, температура днем достигнет +9..+15 °C, а ночью опустится до -4 °C.

Этот день создаст атмосферу зимнего уюта, так что самое время насладиться прогулкой с любимым теплым напитком. Народная мудрость подсказывает: снег в этот день обещает хороший урожай летом.

По данным SINOPTIK.ua, в эти выходные нас ждет настоящая зимняя погода. Не забывайте тепло одеваться, заботьтесь о себе и своих близких. Приятных выходных!