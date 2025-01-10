Вікенд із SINOPTIK.ua: теплий прогноз погоди для України

Ці вихідні обіцяють бути незвично теплими для зими, подекуди з незначними опадами. Пропонуємо ознайомитися з детальним прогнозом, щоб спланувати свої вихідні якнайкраще.

11 січня: хмарно з проясненнями, вночі можливі опади

За даними SINOPTIK.ua, субота принесе комфортну зимову погоду. Вдень хмарно з проясненнями, без істотних опадів, але вночі можливий мокрий сніг або дощ.

У східних регіонах (зокрема в Харкові) вдень очікується +3..+7 °C, а вночі температура знизиться до 0 °C.

У центральних областях, таких як Київ та Полтава, температура вдень становитиме -1..+3 °C, а вночі — до -2 °C.

На заході, зокрема у Львові, вдень прогнозується 0..+3 °C, а вночі — до -4 °C.

У південних містах, таких як Одеса та Сімферополь, вдень буде +3..+8 °C, у Криму до +10 °C, а вночі — близько 0 °C.

До речі, 11 січня у світі відзначають День гарячого чаю. Це чудовий привід насолодитися улюбленим напоєм після прогулянки зимовим парком або за вечерею у колі близьких.

Гарний день для прогулянки зимовими вулицями. А якщо все ж плануєте залишитися вдома, приготуйте щось зігріваюче, наприклад, ароматний чай із медом.

12 січня: невеликий сніг і зимова романтика

Неділя буде хмарною з проясненнями. Місцями вдень можливий легкий сніг. SINOPTIK.ua прогнозує на цей день таку погоду:

У східних регіонах, як-от Луганськ, температура вдень становитиме +1..+5 °C, а вночі — до -3 °C.

У центральних областях, таких як Вінниця та Черкаси, вдень очікується -1..+3 °C, а вночі — до -5 °C.

У західних містах, зокрема в Івано-Франківську, вдень буде 0..+3 °C, а вночі — до -3 °C.

На півдні, зокрема в Миколаєві та Херсоні, температура вдень досягне +9..+15 °C, а вночі знизиться до -4 °C.

Цей день створить атмосферу для зимового затишку, тож саме час насолодитися прогулянкою з улюбленим теплим напоєм. Народна мудрість підказує: сніг у цей день обіцяє добрий врожай улітку.

За даними SINOPTIK.ua, у ці вихідні нас чекає справжня зимова погода. Не забувайте тепло одягатися, піклуйтеся про себе й своїх рідних. Гарних вихідних!