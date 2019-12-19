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19.12.2019, 14:10

Украина - центральная тема ежегодной выставки NordArt 2020

Украина - центральная тема ежегодной выставки NordArt 2020 - Фото

С 1999 года NordArt представляет отобранных авторитетными немецкими экспертами художников со всего мира

NordArt (www.nordart.de) - одна из крупнейших ежегодных выставок современного искусства в Европе на прошлой неделе официально объявила Украину центральной фокус-страной 2020 года.

С 1999 года NordArt представляет отобранных авторитетными немецкими экспертами художников со всего мира: как уже хорошо известных, так и молодых талантливых авторов. Ежегодно выставку посещает около 100 000 зрителей. Каждый год выбирается центральная страна выставки, которой предоставляется главный павильон для презентации.

В 2019 году ОО "Perfect Art Group" при поддержке Украинского культурного фонда получила возможность впервые представить Украину на выставке не единичными художниками, а группой современных независимых художников. Это позволило продемонстрировать масштабные работы и показать художественный потенциал украинского современного искусства, став основой для дальнейшего сотрудничества и избрания Украины центральной темой NordArt 2020. Сейчас уже готовится большой проект, к участию в котором приглашены украинские кураторы - Евгений Карась и Дарина Момот.

Это будет один из крупнейших проектов украинского искусства за пределами Украины - 2000 м2 павильона, что позволит раскрыть украинское искусство в другом контексте.

Кураторами уже выбрана и предложена концепция украинского павильона, подобранны предложения современных украинских художников, которые представленны на рассмотрение жюри NordArt.

В этом году на NordArt 2020 уже подали заявки около 3000 художников из более чем 100 стран мира. Художники будут выбраны жюри до конца февраля 2020 года. Список всех приглашенных художников будет опубликован на официальном сайте NordArt 2 марта 2020 года и на сайте украинского проекта NordArt Ukraine (www.nordartukraine.com).

Тема украинского павильона 2020 - Границы реальности.

"Узлы напряжения, которые постоянно возникают в разных местах мира, свидетельствуют о необходимости модернизации традиционных межгосударственных и внутренних социальных взаимодействий, поскольку не выдерживают столкновения реальности различных сообществ. У каждой стороны конфликта есть своя реальность и их действия логичны в ее пределах.

В этом контексте Украина - место конфликта европейских традиций и разрыва с метрополией, место современного нациогенеза и конфликта целостности государственных границ, место сомнительной объективности медиа и онлайн манипуляций, место тест-драйва международного договорного права. Ведь страна, которая развивается, с неустойчивыми экономическими и либеральными институтами, становится маркером дискредитированных гуманитарных норм и способна указать глобальный вектор развития ситуации и предусмотреть недалекое будущее.

Искусство отражает то, что значит быть человеком в условиях отсутствия границ реальности. "

Евгений Карась и Дарья Момот, кураторы украинского проекта NordArt 2020.

NordArt 2020:

5 июня - 11 октября 2020 г.;

200 художников из 40 стран мира;

22 000 м2 выставочных площадей;

80 000 м2 скульптурного парка;

www.nordart.de/en

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Теги: NordArt 2020
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