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03.07.2023, 20:05

Украина получит подкрепление: ВНМУ им. М. И. Пирогова выпустил молодых специалистов

Цей матеріал також доступний українською
Украина получит подкрепление: ВНМУ им. М. И. Пирогова выпустил молодых специалистов - Фото

30 июня Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова торжественно выпустил молодых специалистов

Среди них – врачи широкой практики (хирурги, терапевты, семейники) и педиатры, психологи, стоматологи, фармацевты различных специализаций. Торжества по случаю выпуска прошли на площади перед центральным кампусом университета.



Как отмечает исполняющая обязанности ректора, председатель Ученого совета ВНМУ, профессор Виктория Петрушенко, молодые коллеги получили наиболее необходимую профессию для воюющего украинского общества:

"У нас есть выпуск не только замечательных врачей и фармацевтов, но также сформированных патриотов. Все молодые коллеги осознают свою обязанность приложить максимум усилий для восстановления инфраструктуры медицинских учреждений на деоккупированных и наиболее пострадавших от ведения боевых действий территориях. Конечно, им все еще предстоит совершенствовать свои знания при прохождении интернатуры. Однако главный жизненный шаг ребята уже сделали. Они получили профессию – наиболее гуманную, необходимую украинскому воюющему обществу наравне с высоким званием Воина".



Общеизвестно, что студенты и преподаватели ВНМУ им. М. И. Пирогова предоставили фронту большое количество бойцов, военных врачей. Отдельные "гражданские" хирурги осуществляют выезды на деоккупированные территории Херсонщины. Среди них стоит отметить саму и. о. ректора, профессора Викторию Петрушенко, а также талантливых доцентов-хирургов Константина Лонского, Вадима Собко, Романа Буряка. А 22 июня ВНМУ им. М. И. Пирогова дополнительно сообщил, что 33 преподавателя согласились быть добровольцами практической терапевтической и хирургической лечебной работы на прифронтовых территориях. Этот показатель является самым высоким среди всех учреждений высшего медицинского образования.



Также следует отметить, что на днях администрация, преподаватели университета и студенты-выпускники торжественно возложили цветы к Мемориалу Героев, отдавших свои жизни за Украину в противостоянии российской агрессии. Подобное возложение цветов университетское сообщество провело впервые.

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Теги: ректор, винница, Виктория Петрушенко, Университет Пирогова, Винницкий мед
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