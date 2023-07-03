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03.07.2023, 20:05

Українська держава отримає підкріплення: ВНМУ ім. М. І. Пирогова випустив молодих фахівців

Этот материал также доступен на русском
Українська держава отримає підкріплення: ВНМУ ім. М. І. Пирогова випустив молодих фахівців - Фото

30 червня Вінницький національний медичний університет ім М. І. Пирогова провів урочистий випуск молодих спеціалістів

Серед них лікарі широкої практики (хірурги, терапевти, сімейники) та  педіатри, психологи, стоматологи, фармацевти з різноманітними спеціалізаціями. Урочистості пройшли на площі перед центральним кампусом університету. 

Як зазначає діюча виконувачка обов’язків ректора, голова Вченої ради ВНМУ, професор Вікторія Петрушенко, що молоді колеги здобули найбільш необхідну професію для воюючого українського суспільства: 

"Ми маємо випуск не тільки чудових лікарів і фармацевтів, але також сформованих патріотів. Усі молоді колеги свідомі власного обов’язку докласти максимум зусиль заради відновлення інфраструктури медичних закладів на деокупованих і найбільше постраждалих від ведення бойових дій територіях. Звісно, їм усім ще належить вдосконалювати свої знання під час проходження інтернатури. Однак, головний життєвий крок хлопцями та дівчатами вже зроблено. Вони здобули професію – найбільш гуманістичну, необхідну воюючому українському суспільству нарівні з високим званням Воїна". 

Загальновідомо, що студенти та викладачі ВНМУ ім. М. І. Пирогова надали фронту велику кількість бійців, військових лікарів. Окремі "цивільні" хірурги здійснюють виїзди на деокуповані терени Херсонщини. Серед них варто відзначити саму в. о. ректора, професора Вікторію Петрушенко, а також талановитих доцентів-хірургів Костянтина Лонського, Вадима Собка, Романа Буряка. А 22 червня, ВНМУ ім. М. І. Пирогова додатково повідомив, що 33 викладачі зголосилися добровольцями для практичної терапевтичної і хірургічної лікувальної роботи на прифронтових територіях. Цей показник є найвищим серед усіх закладів вищої медичної освіти. 

Також, слід зазначити, що днями раніше, адміністрація, викладачі Університету та Студенти-Випускники врочисто поклали квіти до Меморіалу Героям, що віддали своє життя за Україну в протистоянні російській агресії. Подібне покладення квітів  університетська спільнота здійснила вперше. 

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Теги: моз, вінниця, ректор, Петрушенко Вікторія, Університет Пирогова, Вінницький мед
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