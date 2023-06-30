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30.06.2023, 15:15

Украинец внедрил новый уровень мирового банковского сервиса

Цей матеріал також доступний українською
Украинец внедрил новый уровень мирового банковского сервиса - Фото

В 2023 году украинский предприниматель и миллиардер Михаил Романенко (Mykhailo Romanenko) запустил новый необанк "Eternity Business", зарегистрированный в Лондоне, Великобритания. 

Данное финансовое учреждение уже с момента своего старта получило большую известность и популярность у европейцев.  Банк "Eternity Business" и его создатель удостоились ряда наград европейских организаций, в том числе "International Investment CONGRESS", "ОБСЕ" (а именно INTERNATIONAL DIPLOMATIC MISSION), премией и Орденом "Мировой Культурной дипломатии". 

Уникальность Банка "Eternity.business" лежит в его исключительном инвестиционном продукте, а также специализированной web-платформе для взаимодействия с ним. В первые дни после запуска предложение от "Eternity Business" банка вызвало большой ажиотаж среди инвесторов. Как результат – платформа была номинирована на премию как лучший инвестиционный продукт Международным инвестиционным конгрессом. 

За высокий уровень финансовой безопасности Международная дипломатическая миссия "ОБСЕ" удостоила победы в данной номинации основателя "Eternity Business" Михаила Романенко.

Банк "Eternity Business" планирует сделать настоящую революцию в сфере финансовых и инвестиционных услуг. Счета клиентов посредством инновационной веб-платформы будут иметь возможность размещать как фиатные средства, так и криптовалюты. Универсальная премиальная карта банка, привязанная к такому счету, теперь будет единым инструментом, объединяющим все финансовые сферы и продукты. 

Плюс к этому, в своем личном кабинете клиенты смогут получить полный сервис по обмену/покупке/продаже криптовалют, и самое главное – получить возможность размещать эти активы в банковских инвестиционных продуктах. Весь процесс отслеживания своих инвестиций полностью открыт для клиента: он видит полностью итоговую доходность своих инвестиционных продуктов, еженедельную статистику начисленных и выплаченных доходов, и еще много-много других опций. 

Руководство банка с гордостью заявляет, что подобный сервис и услуги, до появления "Eternity Business", были просто недоступны на одной платформе. Клиентам было нужно пользоваться услугами сразу нескольких отдельных компаний и банков, самостоятельно контролировать каждый этап, затрачивать намного больше усилий и времени. Теперь это все стало возможным на платформе банка "Eternity Business". 

Говоря о "Eternity Business", нельзя обойти вниманием и его создателя. Михаил Романенко – соучредитель "Danvel Group corporation", основатель "Eterninty Business", предприниматель и инвестор. Михаил основал свою корпорацию в 2014 году. Все началось в Киеве с небольшого офиса. Сейчас команда Михаила насчитывает несколько сотен сотрудников, а Корпорация – несколько компаний в разных странах. Филиалы корпорации расположены в Дубае, Лондоне, Цюрихе, Вене, Сингапуре. Компании Михаила сотрудничают с такими корпорациями, как "JPMorgan Chase", "China Construction Bank", "ALIPAY", "HSBC", "BlackRock", "Goldman Sachs". 

Михаил Романенко и его предприятия делают огромный вклад в развитие международных образовательных инициатив. Ведут активную благотворительную деятельность в течении 2022-2023 годов на территории Украины и за ее пределами, оказывают помощь гражданам Украины в Европе.

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Теги: Михаил Романенко, Eternity Business, необанк
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