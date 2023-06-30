Українець запровадив новий рівень світового банківського сервісу

2023 року український підприємець та мільярдер Михайло Романенко (Mykhailo Romanenko) запустив новий необанк "Eternity Business", зареєстрований у Лондоні, Британія.

Ця фінансова установа вже з моменту свого старту здобула велику популярність у європейців. Банк "Eternity Business" та його засновник отримали низку нагород європейських організацій, у тому числі "International Investment CONGRESS", "ОБСЄ" (а саме INTERNATIONAL DIPLOMATIC MISSION), премію та Орден "Світової Культурної дипломатії".

Унікальність Банку Eternity.business лежить у його винятковому інвестиційному продукті, а також спеціалізованій web-платформі для взаємодії з ним. У перші дні після запуску пропозиція від Eternity Business банку викликала великий ажіотаж серед інвесторів. Як результат – платформа була номінована на премію як найкращий інвестиційний продукт Міжнародним інвестиційним конгресом.

За високий рівень фінансової безпеки Міжнародна дипломатична місія ОБСЄ удостоїла перемоги в цій номінації засновника Eternity Business Михайла Романенка.

Банк "Eternity Business" планує зробити справжню революцію у сфері фінансових та інвестиційних послуг. Рахунки клієнтів за допомогою інноваційної веб-платформи матимуть можливість розміщувати як фіатні кошти, так і криптовалюти. Універсальна преміальна карта банку, прив'язана до такого рахунку, тепер буде єдиним інструментом, який об'єднує всі фінансові сфери та продукти.

На додачу, у своєму особистому кабінеті клієнти можуть отримати повний сервіс обміну/купівлі/продажу криптовалют, і найголовніше – отримати можливість розміщувати ці активи у банківських інвестиційних продуктах. Весь процес відстеження своїх інвестицій абсолютно прозорий для клієнта: він бачить повністю підсумкову прибутковість своїх інвестиційних продуктів, щотижневу статистику нарахованих та виплачених доходів, та ще багато інших опцій.

Керівництво банку з гордістю заявляє, що подібний сервіс та послуги до появи "Eternity Business" були просто недоступні на одній платформі. Клієнтам потрібно було користуватися послугами відразу кількох окремих компаній і банків, самостійно контролювати кожен етап, витрачати набагато більше зусиль і часу. Тепер це все стало можливим на платформі банку Eternity Business.

Говорячи про "Eternity Business", не можна залишити без уваги і його засновника. Михайло Романенко – співзасновник Danvel Group corporation, засновник Eterninty Business, підприємець та інвестор. Михайло заснував свою корпорацію у 2014 році. Все почалося у Києві з невеликого офісу. Нині команда Михайла налічує кілька сотень співробітників, а Корпорація – кілька компаній у різних країнах. Філії корпорації розташовані в Дубаї, Лондоні, Цюріху, Відні, Сінгапурі. Компанії Михайла співпрацюють з такими корпораціями, як "JPMorgan Chase", "China Construction Bank", "ALIPAY", "HSBC", "BlackRock", "Goldman Sachs".

Михайло Романенко та його підприємства роблять величезний внесок у розвиток міжнародних освітніх ініціатив. Ведуть активну благодійну діяльність протягом 2022-2023 років на території України та за її межами, надають допомогу громадянам України у Європі.