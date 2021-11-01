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01.11.2021, 08:00

Украинская энергетическая биржа стала лидером по объемам продаж на Прозорро.Sale в октябре

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Украинская энергетическая биржа стала лидером по объемам продаж на Прозорро.Sale в октябре - Фото

За последний месяц в системе Прозорро.Продажи электронные площадки реализовали лотов почти на 1,2 млрд грн. Благодаря тому, что они активно привлекают и основательно готовят участников к торгам, в октябре успешными стали около 3,4 тысячи электронных аукционов, что составляет более 40% от общего количества.

Безоговорочным лидером системы в октябре стала площадка ООО "Украинская энергетическая биржа". Она охватила почти 26,5% торгов, опередив ближайшего конкурента больше, чем вдвое. Благодаря работе площадки УЭБ бюджеты разных уровней пополнятся суммой в 305 млн. грн.

"По итогам октября мы еще раз доказали, что являемся профессиональными и опытными участниками на рынке как биржевых, так и электронных торгов Прозорро.Продажи. За годы работы в этой системе наша команда привела участников почти на 3 тысячи аукционов, и около 90% из них стали победителями. За это время они пополнили бюджеты разных уровней на сумму более 3,5 млрд грн", – заключает генеральный директор биржи Александр Коваленко.

"Главные наши приоритеты – доступность и качественный сервис. Уверен, что именно такой подход приносит нам хорошие результаты как в направлении продажи государственных объектов, так и в сфере реализации именно биржевых товаров: необработанной древесины, энергоресурсов и т.д.", – добавил глава биржевого комитета ООО "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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