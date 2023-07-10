Украинская компания AirUnit готовится к выпуску собственных FPV-дронов

Компания AirUnit начинала как поставщик БпЛА и электростанций, но с 24 февраля 2022 года уже открыла тренинговый центр для операторов дронов и стартовала подготовку к производству дронов. И все это — ради общей победы!

По оценке экспертов, ВСУ нуждается в 24 тысячах дронов тактического уровня. Закупками из других стран эти потребности невозможно закрыть. Так что Украине необходимы собственные производители, как AirUnit. Это молодая компания, представляющая продукцию брендов DJI, Aaronia AG, EcoFlow. Но среди ее учредителей — люди с экспертным опытом в сфере БпЛА.

Андрей Штепа, соучредитель AirUnit:

"С 24 февраля мы получали множество запросов по оборудованию и консультациям из многих ведомств. В частности, это были спецназовцы, разведка, национальная гвардия, службы спасения и т.д. Мы мобилизовали все ресурсы для задач военных!".

Только за тот март команда передала армии 7 систем обнаружения БпЛА и сотню дронов DJI. Также в AirUnit одними из первых начали производство систем сбрасывания снарядов с дронов. Всего за полтора года было передано военным и волонтерам разнообразной техники на несколько миллионов гривен: БпЛА и запчасти к ним, зарядные станции, разведывательный инвентарь и т.д.

Также за последние месяцы Андрей Штепа посетил много точек на фронте, в том числе Бахмут, Попасну, Изюм. Это помогло собрать опыт реального использования техники. Им в AirUnit готовы делиться со всеми. Ведь компания открыла центр подготовки операторов дронов и разработала бесплатный 6-дневный учебный курс. Эту программу закончили уже более тысячи военных.

Андрей Штепа, соучредитель AirUnit:

"Мы даем сильную базу, и наши выпускники становятся инструкторами своих подразделений. Они передают навыки, полученные у нас, другим новобранцам. Это вдохновляет: наши знания действительно приносят пользу!".

Меньше чем за год команда AirUnit выросла с 3 до 30 работников. Был сформирован полноценный отдел продаж, где каждый специалист является экспертом по теме БпЛА. Все они не просто продают товар, а оказывают помощь в решении задач клиентов.

Но это — только начало, уверены в AirUnit. Уже сейчас компания формирует IT-команду, которая будет разрабатывать программные продукты для управления, создания и производства FPV-дронов. Также идет настройка автоматизации процессов и подготовка плана по выпуску БпЛА в нашей стране. Все это должно помочь Украине на ее пути к Победе и мирному будущему.