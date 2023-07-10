Українська компанія AirUnit готується до випуску власних FPV-дронів

Компанія AirUnit розпочинала, як постачальник БпЛА та електростанцій, але із 24 лютого 2022 року відкрила тренінговий центр для операторів дронів і стартувала підготовку до виробництва дронів. І все це — заради спільної перемоги!

За оцінкою експертів, ЗСУ потребує 24 тисяч дронів тактичного рівня. Закупівлями з інших країн ці потреби неможливо закрити. Тож Україні необхідні власні виробники, як AirUnit. Це молода компанія, що представляє продукцію брендів DJI, Aaronia AG, EcoFlow тощо. Але серед її засновників — люди з експертним досвідом у сфері БпЛА.

Андрій Штепа, співзасновник AirUnit:

"З 24 лютого ми отримували безліч запитів щодо обладнання та консультацій з багатьох відомств. Зокрема це були спецпризначенці, розвідка, національна гвардія, служби порятунку тощо. Тож ми мобілізували всі ресурси для задач військових!".

Лише за той березень команда передала армії 7 систем виявлення БпЛА і сотню дронів DJI. Також в AirUnit одними з перших почали виробництво систем скидування снарядів з дронів. Загалом за півтора роки було передано військовим та волонтерам різноманітної техніки на декілька мільйонів гривень: БпЛА та запчастини до них, зарядні станції, розвідувальний інвентар тощо.

Також за останні місяці Андрій Штепа відвідав багато точок на фронті, зокрема Бахмут, Попасну, Ізюм. Це допомогло зібрати досвід реального використання техніки. Ним в AirUnit готові ділитися з усіма. Адже компанія відкрила центр з підготовки операторів дронів та розробила безплатний 6-денний навчальний курс. Цю програму закінчили вже більше тисячі військових.

Андрій Штепа, співзасновник AirUnit:

"Ми даємо сильну базу, і наші випускники стають інструкторами своїх підрозділів. Вони передають навички, які отримали у нас, іншим новобранцям. Це надихає: наші знання дійсно приносять користь!".

Менше, ніж за рік, команда AirUnit зросла з 3 до 30 працівників. Було сформовано повноцінний відділ продажів, де кожен фахівець є експертом у темі БпЛА. Всі вони не просто продають товар, а надають допомогу для вирішення задач клієнтів.

Але це — лише початок, впевнені в AirUnit. Вже зараз компанія формує IT-команду, яка буде розробляти програмні продукти для управління, створення і виробництва FPV-дронів. Також йде налаштування автоматизації процесів та підготовка плану щодо випуску БпЛА в нашій країні. Все це має допомогти Україні на її шляху до Перемоги та мирного майбутнього.