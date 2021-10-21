Украинский газовый инвестконгресс: подписаны первые меморандумы с инвесторами

В Киеве начался "Украинский газовый инвестиционный конгресс", инициированный Нафтогазом при поддержке Министерства энергетики Украины и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Во время первого дня события украинские и международные чиновники, инвесторы и технические специалисты обсуждали трансформацию украинского газового сектора и его ключевую роль для европейской энергетической безопасности, а также возможности для инвестиций и партнерства в разведке и добыче газа;

Нафтогаз готов привлекать инвесторов и партнеров в новые стратегические проекты;

Во время конгресса подписаны меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями – Dragon Oil из ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") и 3 Seas Energy.

20 октября в Киеве начался "Украинский газовый инвестиционный конгресс", нацеленный на привлечение международных инвесторов и партнеров для достижения амбициозных целей: отказ от импорта природного газа через 5 лет и углеродной нейтральности к 2040 году.

В конгрессе приняли участие министры и руководители организаций и компаний высокого уровня по направлениям поиска, добычи, переработки, транспортировки и продажи газа. Учитывая вызовы для энергетической безопасности в Европе и Украине, первый день мероприятия был посвящен раскрытию газового потенциала Украины.

Событие открыл Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". Перед аудиторией также выступили Джордж Никулеску, государственный секретарь Министерства энергетики Румынии, Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и минеральных ресурсов Украины и др.

Украина способна полностью обеспечивать себя газом, заявил Юрий Витренко: "Этой цели мы можем достичь в течение 5 лет. Успех будет зависеть от трех факторов: наращивания добычи газа, увеличения производства биогаза и повышения энергоэффективности. Возможно, наибольшее значение имеет энергоэффективность. Украина вдвое менее энергоэффективная, чем среднестатистическая страна Восточной Европы. Можно было бы сказать, что это хорошо для газовой отрасли – украинцы потребляют много природного газа. Однако для достижения энергетической независимости Украины должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии. Самая дешевая и надежная энергия – это та, которую вы зря не потратили".

Роман Опимах отметил: "Правительство поставило амбициозную задачу: избавиться от энергозависимости до 2030 года путем импортозамещения. За последние полтора года Служба провела огромную работу по направлению наращивания собственной добычи – дала начало масштабным углеводородным проектам на площади 50 тыс. квадратных километров как на море, так и на суше. Также подготовила 50 нефтегазовых объектов в рамках Инвестиционного атласа для вынесения на электронные торги".

Во время события Укртрансгаз, как Оператор газохранилищ Украины, объявил о готовности предоставлять услуги хранения в украинских ПХГ страхового запаса газа стран ЕС. Как отметил глава Укртрансгаза Сергей Перелома, из-за критической ситуации, сложившейся на энергетическом рынке Европы в 2021 году, руководство ЕС вернулось к вопросу страховых запасов газа, которые позволили бы минимизировать угрозы энергетической безопасности стран европейского континента в случае дефицита поставок газа или резкого колебания цен, как это происходит в последние несколько месяцев. По словам Сергея Переломы, украинские ПХГ готовы взять на себя функцию хранения страховых запасов газа стран ЕС. Самые большие в Европе объемы и достаточные свободные мощности украинских подземок открывают широкие возможности для долгосрочного хранения таких запасов.

В завершение первого дня конгресса Нафтогаз подписал меморандумы о взаимопонимании с иностранными компаниями – Dragon Oil из ОАЭ, азербайджанской SOCAR AQS, американскими Helmerich & Payne, Inc. ("H&P") и 3 Seas Energy. Эти меморандумы формируют основу для партнерств, планируемых в рамках новых стратегических проектов, таких как освоение участков Черного моря и залежей газа плотных пород, а также по направлению увеличения эффективности добычи на истощенных месторождениях.

Жан-Филипп Коссе, вице-президент компании-организатора конгресса dmg events, отметил: "Имеем честь присоединиться к организации первого "Украинского газового инвестиционного конгресса" и с нетерпением ждем открытия Украину новых возможностей для инвесторов, которые приведут к модернизации отрасли и развития ресурсной базы".

О Нафтогазе:

"Нафтогаз Украины" – национальная нефтегазовая компания Украины, один из крупнейших игроков на рынке газа в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году Нафтогаз добыл 14,2 млрд куб. м газа – более 70% всей добычи природного газа в Украине.

О dmg :: events:

DMG – один из ведущих организаторов мероприятий в мире, который работает в нескольких ключевых отраслях. В его энергетический портфель входит несколько крупнейших мероприятий в энергетической отрасли, таки как Gastech, ADIPEC и Global Energy Show.