Украинский голос в мире: Ася Сосис представит спектакль, который состоится в Лондоне

Режиссер и владелица театральной студии Gamayun расскажет о том, как выбрать материал для сценария, творческом методе, выборе места для премьеры и о том, как стать режиссером в стране, где родилось театральное искусство, а также о театральном мире и почему сегодня театр – очень популярный жанр.

Выразительный художественный стиль Аси вносит элементы преувеличенной буфонизации и гротескной иронии, которые освещают трагическое в комедии и абсурдное в драме.

В отличие от большинства антреприз, лишеных формальностей и рамок традиционного театра, Ася воспринимает собственный творческий метод иронично, – это позволяет создать яркое, захватывающее действо, а также вовлекать зрителей на нескольких уровнях.

Проведя половину жизни в Украине, и половину в Великобритании, пережив нестабильность 90-х годов в постсоветской стране и потеряв дом своего детства вследствие конфликта на Донбассе, Ася обладает уникальной перспективой обзора – как сторонний наблюдатель, котрый смотрит как на родину, так и на общество Великобритании. Темы ее спектаклей универсальные, но крайне актуальные для современного мира.

Пьеса Ханоха Левина "Торговцы резиной" – ироническая комедия с песнями и презервативами. Главные герои рассказывают историю об опасностях излишней предосторожности. Йоханан, Белла и Шмуэль мечтают об обычном счастья: о сексе, деньгах и любви. Но, когда они наконец решаются получить это, оказывается, что мечты неизменно несут в себе риски.

О театральной студии:

Театр Гамаюн – это мультинациональний проект, распространяющий украинскую культуру и театральное искусство в мировой театральной общественности.

Основываясь на традиции украинского театра, интегрируем его в европейскую театральную индустрию, применяя славянские школы актерской игры и собственную эстетику яркой и драматизированной формы визуализации и повествования.

Чтобы привнести украинскую культуру в западные реалии, находим универсальные темы, близкие всем, подчеркивая, что объединяет человечество и одновременно рассказываем зрителям о присущих украинскому обществу ценностях.

Пресс-коктейль состоится в галерее ART Fashion (Музейный переулок 4), 30 июня в 18.00