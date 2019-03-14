Украинский школьник исполнил мечту юных африканцев

Эта история рассказывает о том, как иногда средства массовой информации могут кардинально изменить чьи-то решения, жизнь и целый мир.

Как правило, то, что происходит достаточно далеко – к примеру, в деревнях Тоголезской Республики, мало волнует граждан цивилизованного мира. И вопрос выживания остается тем вопросом, который касается исключительно жителей этих деревень.

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Обычный первоклассник из Днепра, Андрей Феднов, просмотрев фильм о жизни африканских детей, искренне проникся достаточно сложной проблемой и принял решение помочь. Он рассказал своему отцу о том, что детям в Африке очень нужен мяч, чтобы играть ним в футбол и стать счастливыми.

Андрей сообщил, что с радостью подарил бы сверстникам свой мяч и часть своих игрушек. Также высказал преложение привезти им еды, сладостей и разных полезных вещей.

Отец мальчика заинтересовался посылом и, посмотрев фильм, принял решение отравиться вместе с сыном в Того реализовать задуманное.

Трагедия жизни детей в деревнях Того – это тяжелый труд, к которому их принуждают с самого нежного возраста. Достаточно часто дети растут в условиях, которые не вынес бы взрослый человек. Естественно, такая обстановка дает мало возможностей для учебы, развития и занятий.

Как правило, такие дети вынуждены покидать деревню и пытаться попасть в Нигерию, чтобы еще в самом детстве получить тяжелую, однако, очень низкооплачиваемую работу. Вместо школ, кружков и прогулок они оказываются на плантациях, где работают за еду.

Практически единственная радость в жизни таких малышей – это уличный футбол, в котором часто принимает участие вся деревня.

Не обращая внимания на травмы и боль, юные африканцы играют самодельными мячами и превращают деревенские дворы в места нешуточных сражений за победу.

Естественно, такое занятие дает возможность выплеснуть эмоции, отдохнуть от тяжелой работы и найти себя в обществе, что крайне важно в условиях тяжелого монотонного труда.

Андрей обратил особенное внимание на мимолетную, однако, искреннюю мечту одного из сверстников – футбольный мяч. И уже через несколько месяцев, Павел Феднов вместе со своим шестилетним сыном Андреем отправились в республику Того.

Украинские гости привезли для жителей деревни футбольные мячи, подарки, продукты и предметы первой необходимости.

Пока Андрей раздавал своим сверстникам привезённые подарки, его отец готовил, из приобретенных в столице Того продуктов, ужин для жителей деревни. Аромат костра и свежей еды собрал вокруг себя всех жителей села и стал для них приятной неожиданностью.

Андрей и Павел остались на ночевку в одной из местных хижин, а уже наутро отправились в столицу, чтобы пополнить припасы провианта и других необходимых вещей и отправиться в деревню, в которой совсем маленькие дети ежедневно занимаются дроблением щебня, чтобы обеспечить себя хоть какими-то средствами к существованию.

Глава тоголезской благотворительной организации «Летать, чтобы жить», Джереми Пимизи, рассказал о том, что жители нескольких деревень получили жизненно необходимую для их условий жизни помощь – это огромное количество продуктов и редких для региона предметов гигиены. Естественно, гости из Украины не могли обойти вниманием и детишек – все они получили множество игрушек, канцелярии для учебы и самое главное – футбольные мячи.

Давая интервью местным средствам массовой информации, Джереми с печалью в голосе подчеркнул, что достаточно редко видит детей настолько счастливыми. Он также рассказал о том, что такая помощь из Украины сильно вдохновила его, и заставила поверить в то, что в других уголках Земли живет огромное количество добрых людей, которые готовы поделиться тем, что имеют сами.