Украинское агентство недвижимости The Capital получило звание лучшего в Европе

The Capital, под руководством основателя компании Константина Писаренко, победило в номинации "Агентство с 5-20 филиалами" на International Property Awards – международной премии, где наградами отмечаются наивысшие достижения компаний, работающих во всех секторах сферы недвижимости.

В частности, деятельность The Capital оценивали по таким параметрам: знание языков, часы работы, фотографии офиса снаружи и внутри, визитные карточки, корпоративные брошюры, письменные отзывы, образцы клиентских сделок.

Для компании это не просто еще одна победа, путь к которой был наполнен поиском новых решений, достижением командных целей, ростом в виде открытия двух новых филиалов в Дубае и Варшаве, расширением команды, получением благодарных отзывов от клиентов, а знак того, что несмотря на войну The Capital, как и сама Украина, может выстоять и пройти через сложные времена, покорить новые вершины и адаптироваться к изменениям. Это совместный вклад в развитие бренда Украины, о котором должно узнавать как можно больше людей из разных уголков мира.

Среди широкого круга стран-участниц международное жюри выделило The Capital, отметив таким образом исключительный комплексный сервис компании.

Как утверждает основатель агентства Константин Писаренко, следующей ступенькой станет получение титула лучшего агентства мира.

"Мы смогли обойти тех, кому проиграли в прошлом году – французов! Несмотря на то, что нашим главным конкурентом была Испания, нам удалось победить и стать лучшими в Европе. Сейчас мы полны сил для борьбы за звание лучшего агентства мира и готовы выводить Украину на более высокий уровень, держать свой профессиональный фронт и бороться за новые титулы. Наша победа – это часть большой победы, которая ждет Украину в ближайшее время. Мы верим в это!", – рассказывает Константин Писаренко.

Вручение награды состоялось 2 февраля в отеле Savoy в Лондоне.

Стоит отметить, что это не первая награда, которую компания получила на международной арене.

Ранее The Capital успела получить титул лучшего агентства недвижимости Украины 2022-2023, 5 звезд в категориях Real Estate Agency 5-20 Offices Ukraine и Real Estate Website Ukraine, а также статус Award Winner в категории Real Estate Agency Marketing Ukraine.

Справка о компании

T.H.E. Capital – агентство премиальной недвижимости Украины с филиалами в Варшаве и ОАЭ.

Предлагая европейский сервис, персонализированный подход, сохраняя конфиденциальность и предлагая лучшие предложения на рынке премиум недвижимости, компания продолжает подтверждать звание лидеров в сфере недвижимости.

T.H.E. Capital предоставляет ряд услуг, среди которых: покупка, продажа, аренда квартиры бизнес-класса или коммерческого помещения.

Преимуществом компании является четкое понимание особенностей работы с недвижимостью премиум-класса.