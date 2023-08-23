Украинцы до конца августа могут получить ваучер номиналом 100 грн на автострахование

В августе украинцы могут получить ваучер номиналом 100 грн и потратить его на покупку обязательной автогражданки. Такую акцию в своем мобильном приложении анонсировал сервис онлайн-страхования hotline.finance.

Как получить ваучер на 100 грн

Согласно условиям акции, каждый новый пользователь мобильного приложения hotline.finance получает ваучер на 100 грн. Для этого нужно:

скачать мобильное приложение с App Store или Google Play;

зарегистрироваться в приложении. Детали акции появятся в аккаунте;

нажать кнопку "Детальнее" для ознакомления с условиями акции и активации ваучера;

активировать ваучер нажатием на соответствующую кнопку.

После активации ваучера средства будут автоматически доступны при оформлении страховки в течение года.

Чтобы применить акционные 100 грн при оформлении автогражданки, на этапе оплаты включите переключатель с суммой ваучера. Цена страховки автоматически станет ниже.

Скачать приложение для страховок hotline.finance.

На что можно потратить 100 грн

Воспользоваться 100 грн можно при оформлении обязательной автогражданки на автомобиль. Помимо этого сумму своей скидки можно задонатить на ВСУ.

Напоминаем, hotline.finance — украинский сервис онлайн-страхования, где можно за 5 минут выбрать и оформить страховой полис: автогражданка, туристическое страхование, Зеленая карта, миниКАСКО и другие виды страховок.