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23.08.2023, 10:00

Українці до кінця серпня можуть отримати ваучер 100 грн на автострахування

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Українці до кінця серпня можуть отримати ваучер 100 грн на автострахування - Фото

Акцію у своєму мобільному додатку анонсував сервіс онлайн-страхування hotline.finance

В серпні українці можуть отримати ваучер номіналом 100 грн та витратити його на покупку обов'язкової автоцивілки. Таку акцію у своєму мобільному додатку анонсував сервіс онлайн-страхування hotline.finance.

Як отримати ваучер на 100 грн

Згідно з умовами акції кожен новий користувач мобільного додатка hotline.finance отримує ваучер на 100 грн. Для цього потрібно:

  • завантажити мобільний додаток з App Store або Google Play;

  • зареєструватись у додатку. Деталі акції з'являться в обліковому записі;

  • натиснути кнопку "Детальніше" для ознайомлення з умовами акції та активації ваучера;

  • активувати ваучер, натисканням на відповідну кнопку.

Після активації ваучера кошти будуть автоматично доступні під час оформлення страховки протягом року.

Щоб застосувати акційні 100 грн при оформленні автоцивілки, на етапі оплати включіть перемикач із сумою ваучера. Ціна страховки автоматично стане нижчою.

Завантажити додаток для страховок hotline.finance.

На що можна витратити 100 грн

Скористатися 100 грн можна при оформленні обов'язкової автоцивілки на автомобіль. Крім цього, суму своєї знижки можна задонатити на ЗСУ.

Нагадуємо, hotline.finance — український сервіс онлайн-страхування, де можна за 5 хвилин вибрати та оформити поліс: автоцивілка, тур.страховка, Зелена картка, мініКАСКО та інші види страховок.

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Теги: hotline.finance, автострахування
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