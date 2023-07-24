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24.07.2023, 14:35

UniTalk получила награду Ukrainian Business Award в категории Business of the year 2023

Цей матеріал також доступний українською
UniTalk получила награду Ukrainian Business Award в категории Business of the year 2023 - Фото

Награда Ukrainian Business Award — успешный многолетний результат работы всей команды UniTalk

Украинская компания международной группы компаний UniTalk одержала победу в ежегодном конкурсе самых успешных компаний Ukrainian Business Award в категории "Business of the year 2023". 

UniTalk — это международная группа компаний, которая с 2017 года обеспечивает бизнес качественной и бесперебойной связью. Команда UniTalk создает крутые продукты и предоставляет качественные услуги в области телекоммуникаций для бизнеса, среди которых IP-телефония и виртуальная АТС, коллтрекинг, автообзвон любого количества телефонных номеров, интерактивное голосовое меню (IVR), запись телефонных разговоров и автоматический телефонный опрос, кнопки и виджеты обратного звонка и многое другое. Сегодня UniTalk предоставляет городские, мобильные и toll free (0800) телефонные номера 135 стран мира, и эта цифра постоянно растет. 

Награда Ukrainian Business Award — успешный многолетний результат работы всей команды UniTalk. Из года в год компания стремительно развивается и совершенствует свой продукт. 

UniTalk предлагает готовые решения для интеграции IP-телефонии с самыми популярными CRM, ERP, системами аналитики, API с самым широким функционалом на рынке. Команда обеспечивает быстрое подключение IP-телефонии и масштабирование, тем самым делает бизнес мощнее всего за 10 минут. Высококачественный уровень поддержки клиентов по всему миру со средним временем ожидания до 5 минут — еще одно безусловное конкурентное преимущество услуг компании. UniTalk заботится о безопасности своих клиентов: ресурсы виртуальной АТС, которые размещены в нескольких дата-центрах разных стран мира, автоматически и незаметно переключаются при возможных технических сбоях. Это обеспечивает бесперебойность работы сервиса. 

Сейчас компания активно расширяет географию своей деятельности и обеспечивает различные потребности международных клиентов: это и построение единой системы коммуникации между филиалами бизнеса в разных странах, и виртуализация офиса, и контроль отдела продаж за рубежом.   

UniTalk — это бизнес с социальным лицом, поэтому с начала полномасштабной войны в Украине компания реализовала несколько социальных проектов по противодействию войне и поддержке украинцев, оказавшихся в трудном положении. Так, в августе 2022 года команда UniTalk запустила масштабную благотворительную инициативу — платформу "Позвони своим", благодаря которой любой желающий имеет возможность бесплатно позвонить родным и близким в условиях отсутствия интернета или мобильной связи. Сегодня платформа стала единственным способом связи переселенцев, волонтеров, военных с теми, кто находится на временно оккупированных территориях. Услугой уже воспользовались 1021015 раз, и эта цифра растет ежеминутно.    

Ukrainian Business Award — это ежегодная авторитетная награда, которой отмечают компании за весомый вклад в развитие украинского бизнеса. Этот конкурс позволяет компаниям привлечь к себе внимание, укрепить имидж на рынке и получить официальное признание.   

"Награда Ukrainian Business Award — это достижение сильной профессиональной команды UniTalk и наш общий результат. Услуги, которые мы предоставляем, — наши собственные разработки. У нас сверхвысокий и оперативный уровень поддержки клиентов. Мы предоставляем бизнесу тот функционал, который максимально закрывает его потребности и решает его боли. Мы растем и развиваемся вместе с клиентами и продолжаем двигаться вперед", — комментирует Дмитрий Корейба, СЕО UniTalk.

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Теги: UniTalk, Ukrainian Business Award, Business of the year 2023
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