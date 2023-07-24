UniTalk отримала нагороду Ukrainian Business Award у категорії Business of the year 2023

Українська компанія міжнародної групи компаній UniTalk здобула перемогу у щорічному конкурсі найуспішніших компаній Ukrainian Business Award у категорії "Business of the year 2023".

UniTalk — це міжнародна група компаній, яка з 2017 року забезпечує бізнес якісним та безперебійним зв'язком. Команда UniTalk створює круті продукти та надає якісні послуги у галузі телекомунікацій для бізнесу, серед яких ІР-телефонія та віртуальна АТС, колтрекінг, автообдзвін будь-якої кількості телефонних номерів, інтерактивне голосове меню (IVR), запис телефонних розмов та автоматичне телефонне опитування, кнопки та віджети зворотного дзвінка та багато іншого. Сьогодні UniTalk надає міські, мобільні та toll free (0800) телефонні номери 135 країн світу, і ця цифра постійно зростає.

Відзнака Ukrainian Business Award — успішний багаторічний результат роботи всієї команди UniTalk. З року в рік компанія стрімко розвивається та вдосконалює свій продукт.

UniTalk пропонує готові рішення для інтеграції ІР-телефонії з найпопулярнішими CRM, ERP, системами аналітики, API з найширшим функціоналом на ринку. Команда забезпечує швидке підключення ІР-телефонії та масштабування, тим самим робить бізнес потужнішим всього за 10 хвилин. Високоякісний рівень підтримки клієнтів по всьому світу із середнім часом очікування до 5 хвилин — ще одна безумовна конкурентна перевага послуг компанії. UniTalk піклується про безпеку своїх клієнтів: ресурси віртуальної АТС, які розміщено у кількох дата-центрах різних країн світу, автоматично та непомітно перемикаються під час можливих технічних збоїв. Це забезпечує безперебійність роботи сервісу.

Зараз компанія активно розширює географію своєї діяльності і забезпечує різноманітні потреби міжнародних клієнтів: це і побудова єдиної системи комунікації між філіями бізнесу у різних країнах, і віртуалізація офісу, і контроль відділу продажів за кордоном.

UniTalk — це бізнес із соціальним обличчям, тому з початку повномасштабної війни в Україні компанія реалізувала кілька соціальних проєктів з протидії війни та підтримки українців, що опинилися у скрутному становищі. Так, у серпні 2022 року команда UniTalk запустила масштабну благодійну ініціативу — платформу "Подзвони своїм", завдяки якій будь-хто має можливість безкоштовно зателефонувати рідним та близьким в умовах відсутності інтернету або мобільного зв’язку. Сьогодні платформа стала єдиним способом зв’язку переселенців, волонтерів, військових з тими, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях. Послугою уже скористалися 1021015 разів, і ця цифра зростає щохвилини.

Ukrainian Business Award — це щорічна авторитетна нагорода, якою відзначають компанії за вагомий внесок у розвиток українського бізнесу. Цей конкурс дозволяє компаніям привернути до себе увагу, зміцнити імідж на ринку та отримати офіційне визнання.

"Нагорода Ukrainian Business Award — це досягнення сильної професійної команди UniTalk та наш спільний результат. Послуги, які ми надаємо, — наші власні розробки. У нас надвисокий та оперативний рівень підтримки клієнтів. Ми надаємо бізнесу той функціонал, який максимально закриває його потреби та вирішує його болі. Ми зростаємо та розвиваємось разом з клієнтами та продовжуємо рухатись вперед", — коментує Дмитро Корейба, СЕО UniTalk.