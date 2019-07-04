Успехи малой приватизации через Прозорро.Продажи

Благодаря усилиям площадок в июне 2019 процесс малой приватизации продолжает уверенно двигаться и приносить немалые результаты. Тройку лидеров среди площадок из которых подавали предложения составляют Украинская универсальная биржа, ООО «Национальная электронная биржа» и ООО «Е-Тендер». Только за июнь 2019-го в сумме через эти площадки на аукционах продано имущества на общую сумму более 110 миллионов гривен.

Однозначно нужно отметить конкуренцию на аукционах, что иногда составляет более 25 участников. Этот факт положительно отразился на результативности торгов, а именно на значительном росте цены продажи, что способствует ощутимому увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Такой результат обеспечивается именно благодаря работе электронных площадок, которые занимаются активным поиском и предоставлением консультаций потенциальным покупателям государственного имущества, в то время как ГП «Прозорро.Продажи» только обеспечивает функционирование центральной базы данных.

«Прошел почти год с момента первого аукциона по продаже объектов малой приватизации (государственного и коммунального имущества) через систему Прозорро.Продажи. И в целом можно увидеть, что электронные площадки, такие как Украинская универсальная биржа, ООО «Национальная электронная биржа», ООО «Е-Тендер», ТБ «Украинская энергетическая биржа», ТБ «Полонекс», ТБ «ТСБ «Галконтракт», «ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН» и ООО «Электронные торги Украины» лучше выполняют возложенную на них функцию по привлечению участников аукционов и дальнейшее их сопровождение», - отметил Олег Падалка, директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки".