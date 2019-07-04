Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
04.07.2019, 17:19

Успехи малой приватизации через Прозорро.Продажи

Успехи малой приватизации через Прозорро.Продажи - Фото

В значительной мере успех достигнут благодаря работе электронных площадок, которые занимаются активным поиском покупателей госимущества

Благодаря усилиям площадок в июне 2019 процесс малой приватизации продолжает уверенно двигаться и приносить немалые результаты. Тройку лидеров среди площадок из которых подавали предложения составляют Украинская универсальная биржа, ООО «Национальная электронная биржа» и ООО «Е-Тендер». Только за июнь 2019-го в сумме через эти площадки на аукционах продано имущества на общую сумму более 110 миллионов гривен.

Однозначно нужно отметить конкуренцию на аукционах, что иногда составляет более 25 участников. Этот факт положительно отразился на результативности торгов, а именно на значительном росте цены продажи, что способствует ощутимому увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты.

Такой результат обеспечивается именно благодаря работе электронных площадок, которые занимаются активным поиском и предоставлением консультаций потенциальным покупателям государственного имущества, в то время как ГП «Прозорро.Продажи» только обеспечивает функционирование центральной базы данных.

«Прошел почти год с момента первого аукциона по продаже объектов малой приватизации (государственного и коммунального имущества) через систему Прозорро.Продажи. И в целом можно увидеть, что электронные площадки, такие как Украинская универсальная биржа, ООО «Национальная электронная биржа», ООО «Е-Тендер», ТБ «Украинская энергетическая биржа», ТБ «Полонекс», ТБ «ТСБ «Галконтракт», «ДЕРЖАВНІТОРГИ.ОНЛАЙН» и ООО «Электронные торги Украины» лучше выполняют возложенную на них функцию по привлечению участников аукционов и дальнейшее их сопровождение», - отметил Олег Падалка, директор Ассоциации "Биржевые и электронные площадки".

Отправить:
Распечатать:
Теги: малая приватизация, Прозорро.Продажи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 