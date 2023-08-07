Успехи замечают: Индустриалбанк получил награду Ukrainian Business Award

И Индустриалбанк вошел в топ-20.

Получение высокой награды – результат слаженной работы высококвалифицированной команды и соблюдение выверенной стратегии развития и управления активами. АКБ "Индустриалбанк" не только выдержал резкое изменение условий на рынке, но и продолжает покорять новые вершины.

Что и было отмечено специалистами Ukrainian Business Award, оценивавшими финансовые учреждения по многим критериям.

Важнейшими параметрами для клиентов сейчас мобильность и надежность. Индустриалбанк развивает собственное приложение "Industrial24", в которое недавно была добавлена ​​возможность регистрации новых клиентов с помощью приложения "Дія".

К тому же банк предлагает надежный депозит, который на 100% защищен государством — депозит "Новая Национальная Перспектива" с гибкой доходностью, которая составляет 17% годовых.