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07.08.2023, 14:25

Успехи замечают: Индустриалбанк получил награду Ukrainian Business Award

Цей матеріал також доступний українською
Успехи замечают: Индустриалбанк получил награду Ukrainian Business Award - Фото

UBA сформировал рейтинг лучших банковских учреждений страны в 2023 году за их достижения и вклад в развитие украинского финансового сектора

И Индустриалбанк вошел в топ-20. 

Получение высокой награды – результат слаженной работы высококвалифицированной команды и соблюдение выверенной стратегии развития и управления активами. АКБ "Индустриалбанк"  не только выдержал резкое изменение условий на рынке, но и продолжает покорять новые вершины.

Что и было отмечено специалистами Ukrainian Business Award, оценивавшими финансовые учреждения по многим критериям.

Важнейшими параметрами для клиентов сейчас мобильность и надежность. Индустриалбанк развивает собственное приложение "Industrial24", в которое недавно была добавлена ​​возможность регистрации новых клиентов с помощью приложения "Дія".

К тому же банк предлагает надежный депозит, который на 100% защищен государством — депозит "Новая Национальная Перспектива" с гибкой доходностью, которая составляет 17% годовых.

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Теги: Индустриалбанк, Ukrainian Business Award
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