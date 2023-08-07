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07.08.2023, 14:25

Успіхи помічають: "Індустріалбанк" отримав нагороду Ukrainian Business Award

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Успіхи помічають: "Індустріалбанк" отримав нагороду Ukrainian Business Award - Фото

UBA сформував рейтинг кращих банківських установ країни у 2023 році за їхні досягнення та внесок у розвиток українського фінансового сектору

І "Індустріалбанк" увійшов у топ-20.

Отримання високої нагороди є результатом злагодженої роботи висококваліфікованої команди та дотримання вивіреної стратегії розвитку та управління активами. АКБ "Індустріалбанк" не тільки витримав різку зміну умов на ринку, а й продовжує підкорювати нові вершини.

Що і було відмічено фахівцями Ukrainian Business Award, які оцінювали фінансові установи за багатьма критеріями.

Найважливішими параметрами для клієнтів зараз є мобільність та надійність. "Індустріалбанк" розвиває власний застосунок "Industrial24" в який нещодавно була додана можливість реєстрації нових клієнтів за допомогою застосунку "Дія".

До того ж банк  пропонує надійний депозит, який на 100% захищений державою — депозит "Нова Національна Перспектива" з гнучкою дохідністю, яка наразі становить 17% річних.

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Теги: Індустріалбанк, Ukrainian Business Award
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