УУБ успешно провела торги по продаже необработанной древесины

19 февраля 2020 года «Украинская универсальная биржа» успешно провела дополнительный аукцион по продаже необработанной древесины заготовки I квартала 2020 г. лесными хозяйствами Полтавской области. Торги проведены с использованием портала аукционных торгов ГП «ЛИАЦ».

«Все больше частных компаний изъявляют желание принять участие в аукционах по продаже лесных материалов. Электронные торги полностью прозрачны и доступны широкому кругу участников, что делает их чрезвычайно популярными среди покупателей необработанной древесины.

Мы планируем проводить дополнительные аукционы каждую неделю, поэтому приглашаем наших клиентов к участию в торгах. Акцентирую внимание участников – квартальные торги на II квартал 2020 г. пройдут 25 марта» - отметил директор УУБ Гладкий Сергей.