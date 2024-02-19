V 12 Coffee TO GO – франшиза нового уровня кофеен самообслуживания

Мы предлагаем продуманную до деталей франшизу без роялти и процентов, которая полностью переходит во владение партнера. Премиальное оборудование, инновационные программные решения, удобное обслуживание, полный контроль всех показателей, а также юридическая, техническая и маркетинговая поддержка – основа нашего продукта. Отсутствие работников и мобильные габариты (1 м²) придают конкурентное преимущество, в сравнении с другими видами бизнеса в сфере кофеен самообслуживания.

Преимущества нашей инвестиционной франшизы для новых партнеров:

Быстрая окупаемость инвестиций. Мы твердо стоим на рынке Украины уже на протяжении 2 лет, поэтому можем с гордостью сказать, что мы одна с самых быстрых по окупаемости франшиз. Анализируя работу с нашими партнерами, пришли к тому, что средняя окупаемость инвесторов – 6 месяцев. Полный контроль внешнего и внутреннего состояния кофейни. Очень важно следить за своим бизнесом, как он протекает, что делается вокруг и внутри него, поэтому, для безопасности наших партнеров, кофейня имеет камеру, динамик, микрофон и телеметрию, которая гарантирует успех собственного дела и не позволит никому навредить Вашему бизнесу. Удобная оплата для клиентов. Для увеличения прибыли наших партнеров, а также удобства для конечных потребителей, наши кофейные автоматы имеют возможность приема средств наличными и картой, что значительно облегчает возможность насладиться любимым напитком. Полная поддержка на всех этапах сотрудничества. Мы всегда акцентируем внимание именно на долгосрочной работе с инвесторами, поэтому мы готовы помочь в решении любых вопросов и проблем в процессе сотрудничества Возможность работы во время отключения света. В сложное время очень важно, чтобы бизнес не простаивал, поэтому мы добавили возможность приобретения кофейного аппарата со встроенным аккумулятором, что обеспечивает работу бизнеса, даже в нелегкие для нас дни.

Это далеко не весь перечень преимуществ франшизы компании V12 Coffee TO GO. Про это говорим не только мы, но и более 250-ти партнеров по всей территории Украины, от востока до запада. Мы всегда рады видеть новые лица в нашей компании, поэтому охотно готовы обговорить условия сотрудничества с будущими франчайзи.