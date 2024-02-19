V12 Coffee TO GO – франшиза нового рівня автоматизованих кав’ярень самообслуговування

Наш бізнес – це сукупність любові до свого діла, сміливих рішень та сучасного маркетингу для досягнення покладених цілей.

Ми пропонуємо продуману до деталей франшизу без роялті і відсотків, яка повністю переходить у власність партнера. Преміальне обладнання, інноваційні програмні рішення, зручне обслуговування, повний контроль всіх показників, а також юридична, технічна і маркетингова підтримка – це все основи нашого продукту. Відсутність працівників і мобільні габарити (1 м²) придають конкурентну перевагу, в порівнянні з іншими видами бізнесу у сфері кав’ярень обслуговування.

Переваги нашої інвестиційної франшизи для нових партнерів:

Швидка окупність інвестицій. Ми міцно стоїмо на ринку України вже протягом 2 років, тому можемо з гордістю сказати, що ми одна з найшвидших по окупності франшиз. Аналізуючи роботу з нашими партнерами, дійшли висновку, що середня окупність інвесторів – 6 місяців. Повний контроль зовнішнього і внутрішнього стану кав’ярні. Дуже важливо слідкувати за своїм бізнесом, як він протікає, що робиться навколо та всередині нього, тому, для безпеки наших партнерів, кав’ярня містить камеру, динамік, мікрофон та телеметрію, яка забезпечить успіх власної справи та не дозволить нікому зашкодити Вашому бізнесу. Зручна оплата для клієнтів. Для збільшення прибутку наших партнерів, а також зручності кінцевих споживачів, наші кавові автомати мають можливість прийому коштів готівкою та карткою, що значно полегшує можливість насолодитись улюбленим напоєм. Повна підтримка на всіх етапах співпраці. Ми завжди акцентуємо увагу саме на довгостроковій роботі з інвесторами, тому ми готові допомогти у вирішенні будь-яких питань та проблем, протягом співпраці. Можливість роботи під час вимкнення світла. У складні часи дуже важливо, щоб бізнес не простоював, тому ми додали можливість придбання кавового апарату з влаштованим акумулятором, що забезпечить роботу бізнесу, навіть у нелегкі для нас дні.

Це далеко не весь перелік переваг франшизи компанії V12 Coffee TO GO. Про це зазначаємо не лише ми, але й більше 250-ти партнерів по всій території України, від сходу до заходу. Ми завжди раді бачити нові обличчя в нашій компанії, тому залюбки готові обговорити умови співпраці з майбутніми франчайзі.