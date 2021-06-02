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02.06.2021, 12:35

В чем преимущество работы для клинеров на сервисе Кабанчик?

В чем преимущество работы для клинеров на сервисе Кабанчик? - Фото

На вопросы отвечают специалисты агрегатора клининговых услуг Кабанчик

Специалисты, владеющие навыками современного клининга, востребованы везде. Их услугами пользуются владельцы квартир и офисов, ресторанов и торговых центров. Как стать клинером и как работать: в компании или индивидуально? На вопросы отвечают специалисты агрегатора клининговых услуг Кабанчик.

Профессия клинера: услуги

Какие работы должен выполнять профессиональный уборщик на объекте клиента:

  • проводить сухую и влажную уборку;

  • выносить мусор;

  • убирать места общего пользования;

  • полировать поверхности (мебели, полов);

  • проводить химчистку ковролина и мягкой мебели.

Уборка может быть поддерживающей (но это больше касается штатных клинеров), регулярной, генеральной. Под термином "современный уборщик" подразумевается специалист, умеющий бороться с разными типами загрязнений на всех типах материалов с помощью специализированных инструментов, средств и техники. В общем, разница между профессиональным клинером и "классической уборщицей" с одной тряпкой для всех поверхностей колоссальная.

Где работать?

Есть два пути: пойти в штат клининговой компании или пытаться самостоятельно искать заказчиков. Преимущества работы в команде:

  • не нужно самому искать заказы;

  • работодатель снабжает средствами и техникой;

  • есть бесплатное обучение.

Среди недостатков: доходы ниже, чем при самостоятельной работе, возможны штрафы. Работодатель может навязывать работу на неудобных (отдаленных, проблемных) объектах.

Плюсы самостоятельной работы:

  • полная свобода выбора заказов;

  • вся прибыль достается исполнителю;

  • свободный удобный график;

  • со временем формируется перечень надежных постоянных заказчиков.

Среди недостатков: все затраты на моющие средства, оборудование и аксессуары покрывает исполнитель.

Как искать заказчиков?

Если принято решение работать самостоятельно, стоит воспользоваться преимуществами онлайн-сервиса подработки Kabanchik.ua. Это крупная всеукраинская площадка, объединяющая частных исполнителей и прямых заказчиков услуг. Клининг — одна из самых востребованных категорий. А это значит, что заказы есть всегда.

Поиск заданий через Kabanchik — это возможность самостоятельно откликаться на заявки, выбирая предложения с подходящими условиями (включая график, размер оплаты).

Исполнители сервиса находятся в безопасности: администрация не допускает появления мошеннических и других сомнительных заказов. Принцип поиска работы понятный: уведомления о новых заявках работодателей приходят в мобильное приложение и на почту. Достаточно подать заявку. Если клиент сделал выбор, можно обсудить условия и выполнять работу с оплатой по факту.

Работа без посредников и начальников, высокая средняя цена заказов, удобство и безопасность — преимущества, которые привлекают начинающих и опытных клинеров. Kabanchik предоставляет много возможностей для подработки или полноценного заработка.

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Теги: работа, сервис Кабанчик, клинеры
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