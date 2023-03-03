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03.03.2023, 09:45

В Emporium рассказали об поведении покупателей в разных странах во время распродаж и акций

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В Emporium рассказали об поведении покупателей в разных странах во время распродаж и акций - Фото

Как особенности поведения влияют на потребительские предпочтения

В конце осени во всем мире начинается период самых больших распродаж – "Черная пятница", Киберпонедельник, рождественские и новогодние сейлы привлекают внимание миллионов покупателей возможностью сэкономить на приобретении товаров.

С переходом торговли в онлайн пользователи все меньше поддаются эмоциям во время шопинга, воспринимая скидки как данность и покупая только то, что нравится и принесет пользу.

Отношение к распродажам в Европе

В Италии, Франции, Испании и других европейских странах скидки любят, но покупают во время сейлов немного. А в течение 2021-2022 годов большинство европейцев сознательно сократили расходы в дни "Черной пятницы" и праздничных распродаж: на 18% меньше покупали британцы, на 15% немцы и французы, потратили на 13% меньше, чем обычно, испанцы.

Эксперты сервиса промокодов emporium.com.ua рассказывают, что в Украине тоже наблюдается тенденция к более сознательному подходу к покупкам и ажиотаж в дни сейлов постепенно уменьшается. Основной причиной являются попытки компаний регулярно создавать выгодные предложения для сохранения стабильного спроса на товары и услуги.

Так, скидки на пользование разными сервисами можно найти в течение всего года и поэтому пользователи выбирают то, в чем есть потребность в конкретный момент, менее эмоционально реагируя на рекламные сообщения и не поддаваясь желанию купить все здесь и сейчас. 

Некоторые тенденции покупок на сейлах:

1. Страны северо-восточной и северной Европы обычно все еще теряются от огромного количества скидок и предложений. В дни "Черной пятницы" и праздничных распродаж тратят много. В основном используют промокоды на самые большие скидки, покупая товары некоторых категорий сразу несколько штук. Очень популярны сейлы одежды и обуви, косметики и духов, детской одежды. 

2. В Италии сейлы проводят в два этапа: есть зимние (январь-февраль) и летние (июль-август) со скидками 15-70%. Здесь продажи стартуют с предложений 15-20%, а по мере того как с прилавков исчезают ходовые позиции (модели, размеры), дисконт увеличивается. Потому итальянцы не ждут завершения сейлов, пытаясь в начале распродажи купить то, что ищут: пусть и с меньшей экономией, но без риска вообще потом не найти товара.

3. Жители Испании покупают больше всего, по сравнению с другими европейскими странами, на онлайн-распродажах одежды, обуви, аксессуаров. В последние несколько лет число покупателей в интернет-магазинах увеличилось с 44% до 54%. Испанцы любят "горячие предложения" и веселый шоппинг, часто покупают под действием эмоций, но никогда об этом не жалеют.

Поэтому магазины проводят интересные кампании для привлечения внимания покупателей: например, безумный успех имела акция от Desigual, согласно условиям которой покупателю можно было бесплатно получить вещи, которые он надел на себя в магазине (придя без них).

4. Во Франции распродажи продолжаются ровно 6 недель, в течение которых торговые центры работают более часов и открыты даже в воскресенье. Скидки до 30-70% привлекают покупателей, заказывающих товары охотно, но не спонтанно. Долго ищут нужную вещь, тщательно обдумывают каждую позицию и покупают там, где экономия самая большая. Предпочитают качественные товары, известные бренды, местные марки.

5. В Германии самые большие сейлы стартуют в конце января и июля, могут достигать 70%. Немцы многое покупают во время распродаж, тратя немалые средства и считая потом, сколько смогли сэкономить. Но выбирают только то, что есть в заранее составленном списке, не имея привычки совершать импульсивные покупки.

Более 50% покупателей заказывают вещи онлайн и предпочтение отдают магазинам с самыми привлекательными предложениями. Жители Венгрии, Польши, Украины, Словакии, а также Эстонии, Дании и других стран готовятся к сейлам и охотно тратят средства на позиции разных категорий.

Как проходят распродажи в США?

Скидки в США во время крупнейших сейлов могут достигать 90%. Около 55% покупателей приобретают товары в интернете, из них 48% используют смартфоны, 78% заказывают через приложения. Количество людей, которые ночуют под шоппинг-моллами и сметают с прилавков все подряд, уменьшается с каждым годом.

В США большинство магазинов предлагают честные скидки, без повышения цены перед сейлом. Товаров продается много, ассортимент обновляется часто, акции и сезонные распродажи в США организуют в течение целого года. Поэтому сейчас покупатели в большинстве своем спокойно ждут сейлов, отказываясь покупать вещь за полную цену – в начале сезона выбирают товары, а в период распродажи ищут то, что понравилось.

Постепенно шопинг становится более рациональным и практичным, ажиотаж снижается. Но сознательный подход к покупкам не мешает американцам тратить немалые суммы на покупки во время сейлов. В дни "Черной пятницы" и Киберпонедельник, перед праздниками продажи повышаются в несколько раз – промокодов применяют много, пользуются всеми видами скидок и предложений в Amazon, eBay, Macy's, Walmart. Так, во время Black Friday в 2022 году на шопинг американцами было потрачено чуть больше 9 миллиардов долларов.

Сейчас в США около 32% покупателей товары некоторых категорий приобретают только во время распродаж – обновляют гардероб, выбирают обувь, технику, мебель, игрушки. Активно пользуются купонами супермаркетов. В каждом штате и большом городе есть аутлеты, регулярно посещаемые американцами. Многие товары затем возвращают в магазины – для этого есть отдельные кассы и очереди там во время распродаж не меньше, чем у обычных.

Emporium – независимый сервис, на сайте которого можно найти более 1500 промокодов для получения скидок, подарков, дополнительных преимуществ при покупке товаров в более чем трехсот магазинах.  

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Теги: скидки, распродажи, Emporium
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