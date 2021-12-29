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29.12.2021, 14:20

В феврале пройдет масштабное мероприятие Big Trade-Marketing Show-2022

Цей матеріал також доступний українською
В феврале пройдет масштабное мероприятие Big Trade-Marketing Show-2022 - Фото

Ежегодная Конференция BIG TRADE-MARKETING SHOW является must-visit событием для маркетологов Украины

4 февраля 2022 года на одной бизнес площадке встретятся около 400 участников, чтобы обсудить тренды развития трейд-маркетинга, составить план по усовершенствованию работы собственных маркетинговых команд, перенять успешный опыт коллег, получить практические кейсы и рекомендации лучших маркетологов Украины, окунуться в атмосферу высококонцентрированного креативного нетворкинга, приобрести новых партнеров, провести переговоры и обсудить самые мощные коллаборации с участниками мероприятия, – и  все это за один день на Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits!

Среди постоянных участников конференции:

Johnson&Johnson, Mareven Food, Philips, Алло, АТБ-Маркет, Ашан Украина, Баядера Холдинг, Бондюель, Глобино, Карлсберг Украина, Корпорация Биосфера, Киевхлеб, КОМО, Компания Май Украина, Кременчугмясо, Лакталис-Украина, Малби Фудс, Мономах, МХП, Нестле Украина, Оболонь, Сеть магазинов EVA, Витмарк-Украина, Сушия, Террафуд, Хенкель Баутехник Украина, Червоний маркет, Шабо, Щедро, Стор Фуд Дистрибьюшн, Аврора, Амбасадор Трейд, Prostor, Varus, Zakaz.ua, Эпикур, Молочная Слобода и многие другие.

В программе конференции будет представлен лучший украинский и мировой опыт.
Из докладов спикеров участники узнают:

  1.    Какая цена эффективной трейд маркетинговой активности, а также окупаемость затрат при достижении целей маркетинговой активности.
  2.    Как использовать искусственный интеллект для генерации персонализированных предложений.
  3.    Как аналитика помогает найти и разработать товар-бестселлер?
  4.    Как использовать Big Data-решения при разработке трейд маркетинговой стратегии.
  5.    Про метрики маркетинговой активности в продажах через E-commerce.
  6.    Как расширять границы "click and collect" в коллаборации с логистическими операторами по доставке товаров в партнерские отделения и почтоматы?
  7.    Об использовании мобильных приложений в качестве маркетингового инструмента.
  8.    Какие выгоды и опасности несут маркетплейсы для поставщиков и ритейлеров.
  9.    Как создавать комьюнити лояльных потребителей, которые влияют на торговую точку.
  10.    Как избавиться от overstock и не допустить out of stock при планировании и проведении маркетинговых активностей.
  11.    Про идеальный CatMan – внедрение категорийного менеджмента, операционной модели отдела.
  12.    О магазине прогрессивного будущего через окно доставки.

13. О покупательском поведении до, во время и после введения локдаунов и ограничений, связанных с карантинными мерами.

Партнеры Конференции:

ІТ партнер – Союз Автоматизаторов Бизнеса

Полиграфический партнер – Бумажный Змей

Трансформационный партнер – YouCoach

Ознакомится с детальной информацией, программой и зарегистрироваться на Конференцию Big Trade-Marketing Show-2022 можно по ссылке ЗДЕСЬ или по телефону: +380678282259. Используйте промокод: "LIGA" и получите скидку 5%.

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Теги: Big Trade-Marketing Show-2022
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