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07.11.2019, 13:26

В Харькове пройдет конференция Kharkiv Digital

В Харькове пройдет конференция Kharkiv Digital - Фото

Kharkiv Digital – это самый актуальный контент о децентрализованных технологиях, диджитализации и цифровых инновациях

29 ноября в Харькове состоится конференция Kharkiv Digital, на которой эксперты по блокчейн и цифровой трансформации поделятся своим бесценным опытом в передовых технологиях, которые работают уже сегодня. Ключевой особенностью Kharkiv Digital является продвижение инновационных технологий и популяризация подходов к цифровой трансформации. Цель ивента – создать сильнейшее Digital комьюнити Украины, привлекая лучших технических специалистов, включая профессионалов из Харькова.

Почему стоит посетить конференцию? Ответ очень прост, организаторы приглашают выступать спикеров, которые знают, как заинтересовать и вдохновить, знают, как внедрять реальные технологические инновации!

Kharkiv Digital – это самый актуальный контент о децентрализованных технологиях, диджитализации и цифровых инновациях. Мы погрузим вас в технические аспекты передовых технологий и расскажем, как и где эти решения уже имплементировали развивающиеся компании.

Kharkiv Digital – это место встречи для инноваторов, желающих улучшать цифровой мир вокруг себя. Прежде всего посетить конференцию будет полезно тем, кто связан с тематикой блокчейн и диджитализации, финансами, IT-индустрией, предпринимательством, а также всем, кто интересуется глобальными инновационными трендами.

Детальнее о конференции по ссылке: https://kharkivdigital.com/ru/

Facebook: https://www.facebook.com/events/395740371347491/

Билеты уже в продаже! - https://conto.me/pay?id=17 

Место проведения мероприятия: UNIT.City Kharkiv, ул. Академика Павлова, 271.

Старт Kharkiv Digital - 29 ноября, 2019, 10:00.

Организатор - Distributed Lab, UNIT.City Kharkiv

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Теги: Kharkiv Digital
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