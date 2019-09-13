В Ивано-Франковске пройдет финал конкурса ClimateLaunchpad

21 сентября в Ивано-Франковске состоится национальный финал самого большого в мире конкурса «зеленых» бизнес-идей ClimateLaunchpad. Жюри выберет победителей, которые уже в ноябре представят Украину на глобальном финале конкурса в Нидерландах среди участников из 53 стран мира.

Национальный финал состоится на территории ревилитализированного завода «Промприлад. Реновація», который на один день станет столицей «зеленых» инноваций. Десять команд презентуют свои бизнес-идеи, направленные на борьбу с изменением климата и сохранением окружающей среды. Три победителя поедут 14-15 ноября на Global Grand Final в Амстердам, где будут соревноваться с сотнями команд со всего мира за денежные призы (10 000, 5 000 і 2 500 евро за 1, 2 и 3 место соответственно) и участие в акселерационной программе Climate-KIC.

Для украинских команд участие в конкурсе такого масштаба — это возможность «влиться» в интернациональное «зеленое» сообщество, познакомиться с будущими инвесторами, найти бизнес-партнеров и первых клиентов. Один из главных девизов ClimateLaunchpad — «Боремся с изменением климата, стартап за стартапом».

Роман Зинченко, национальный партнер ClimateLaunchpad в Украине: «Greencubator уже четвертый год организовывает отбор участников от Украины на конкурс ClimateLaunchpad. В этом году мы получили 35 заявок, из которых в национальный финал прошли 10. Мы с радостью констатируем, что уровень их подготовки очень высокий. Мы уверены в том, что Украину на Global Grand Final 2019 представят достойные “зеленые” идеи, которые вскоре станут успешными бизнесами.»

Украина в четвертый раз принимает участие в конкурсе ClimateLaunchpad. Соревнование входит в комплекс предпринимательских программ европейского климатического акселератора EIT Climate-KIC. Национальным организатором конкурса в Украине является Greencubator, который проводит отбор украинских команд и отвечает за их подготовку к участию в национальном и глобальном финале. В Украине конкурс проводится при поддержке компаний Baker Tilly и фонда Green for Growth Fund, который софинансируется средствами ЕС в рамках инициативы EU4Energy. Медиа-партнер СlimateLaunchpad в Украине 2019 — Ліга.Tech.

Контакты для более детальной информации, организации интервью с участниками: julia@greencubator.info

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