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24.02.2020, 15:07

В Кеве состоится Первый ипотечный форум﻿

В Кеве состоится Первый ипотечный форум﻿ - Фото

Организаторы ипотечного форума - Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости (URE Club) и PRO.Property

4 марта 2020 состоится Первый ипотечный форум «Ипотека - инструмент быстрого развития экономики», на котором запланировано подписание меморандума между Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Конфедерацией строителей Украины, что позволит запустить доступное ипотечное кредитование в этом году.

В программу форума включены три дискуссионные панели, на которых в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций, страховых компаний совместно сформируют маршрутную карту для запуска ипотечного кредитования.

Организаторы ипотечного форума - Конфедерация строителей Украины, Украинский клуб недвижимости (URE Club) и PRO.Property.

Мероприятие пройдет при поддержке ЛУН.ua, Киевгорстрой, КАН Девелопмент, Кредобанк, и при содействии: АСС, СУП, ТПП Украины и ФРУ, Red Community, AСНУ, m2 Poland.

Медиа-партнеры форума: телеканалы - НАШ и Первый деловой, Деловая столица, Property Times, Build Portal, Prof.build, СтройОбзор, Dom.ria, УНИАН, Интерфакс, Liga.media, Экономическая правда, журнал «Бизнес», Обозреватель, Minfin.ua, Ме3(Метры), Finance.ua, Корреспондент и Деньги,юа.

Место проведения: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16 А, г. Киев

Уже открыта регистрация на участие в форуме.

Аккредитация для СМИ по адресу: pr1.kbu@gmail.com

 

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Теги: Первый ипотечный форум﻿
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