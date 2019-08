В Киев возвращаются легендарные Evanescence с новым альбомом!

Они – одна из главных готик-рок групп нулевых. Их клипы постоянно крутились в ротации украинских и зарубежных каналов. Их песни слушали маленькие мальчики и девочки, которые сейчас работают на серьезных работах или обзавелись семьями.

Хотите знать, насколько они популярны? Крикните в толпе людей на улице: "WAKE ME UP". И несколько человек вам точно ответят: "WAKE ME UP INSIDE". Это Evanescence, и они приезжают в Киев дать большой сольный концерт.

Дата – 20 сентября, место – Stereo Plaza.

В Киеве Evanescence представят альбом Synthesis. Это полюбившиеся всем композиции, только в новой обработке, сыгранные с полным симфоническим оркестром.

"Я привыкла мечтать по-крупному. Идея появилась из одной лишь мысли: "Как круто будет сделать новые версии песен с оркестром и электронными элементами". Все превратилось в большой снежный ком довольно быстро, благодаря нашему опыту, а также профессионалам, которые поддержали эту затею", - рассказывает Эми Ли, фронтвумен Evanescence.

Ли добавила, что ей было необычайно приятно снова поработать над теми треками, которые уже вроде бы состоялись и прошли проверку временем: "Эти композиции давно живут своей жизнью. Я получила совершенно новый опыт, вспоминая, как я работала над ними, когда мне было 20 лет и сейчас, когда мне исполнилось уже 35".

Synthesis впечатляет своим размахом. Песни, которые до этого считались громкими и эмоциональными, получили новые силы. С ними они стали звучать еще громче и эмоциональнее в несколько раз. Как отмечают в группе, альбом получился хорошим примером того, как прокачать прошлое и показать четкие перспективы на будущее.

Synthesis, как и предыдущие релизы Evanescence, которые разошлись тиражом в 25 миллионов, стал успешным. Он попал в топ-10 Billboard и в топ-30 британского чарта. В этом году группа отправится на мировые гастроли, где песни будут сыграны в новых версиях. Киеву очень повезло оказаться в плотном графике группы.