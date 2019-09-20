В Киеве обсудили проблему рейдерства и пути ее преодоления

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19 сентября в Киевском пресс-клубе представители общественных организаций, Минюста, Нотариальной палаты, Национальной полиции и юристы обсудили проблему рейдерства в украинской экономике. Организатором и модератором выступила ГО “Центр антирейдерских инициатив”.

За последние семь лет в Украине произошло 3242 рейдерских захвата. По мнению организаторов круглого стола, это стало возможным вследствие полной недееспособности судебной и правоохранительной системы.

Существуют инициативы по противодействию рейдерству. Первый шаг - регистрация профильного законопроекта «О защите прав собственности» группой народных депутатов. Также рабочая группа при Минюсте проводит работу по усилению безопасности госреестров, аннулированию аккредитации недобросовестных регистраторов при коммунальных предприятиях, улучшению работы антирейдерсской комиссии.

Евгений Артюхов, заместитель главы общественной организации «Центр антирейдерских инициатив», напомнил, что новый министр юстиции видит проблему рейдерства в трех плоскостях:

- законодательство;

- программное обеспечение;

- человеческий фактор.

“Борьбу с рейдерством можно разделить на три основных сегмента, - отметил Дмитрий Йовдий, глава общественной организации «Центр антирейдерских инициатив». - Первый - некая кнопка “стоп” – которая должна остановить рейдерский беспредел, прекращение работы недобросовестных госрегистраторов и мошеннические действия в реестре с иммуществом. Второй – установление неких привентивных мер – процедур заключения сделок с иммуществом и корпоративными правами, их нотариального удостоверения и регистрации, с помощью которых будут исключена возможность мошеннических действий с иммущественными правами. Такие инициативы предусмотрены в проектом Закона о защите прав собственности. Думаю, такие инициативы могут реально воплотить в жизнь за несколько месяцев. Третье, самое сложное направление – улучшение качества работы правоохранительных органов и судов, что может занять несколько лет”.

Роман Сабодаш, доцент кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, проверял официальную статистику. По его словам, 77% жалоб на рейдерство относятся к сфере регистрации недвижимого имущества, 23% - в сфере госрегистрации юридических лиц.

Кроме того, как сказал Роман Сабодаш, лишь 0,08% юридических лиц в Украине обращались с жалобами в сфере государственной регистрации. С недвижимостью ситуация гораздо хуже.

Юлия Федосюк, руководитель судебной практики, адвокат ASA GROUP, отметила, что с принятием новых гражданско-процессуального и хозяйственно-процессуального кодекса дела, которые касаются госрегистрации, затягиваются во времени. Есть ситуации, когда дело год не назначается к судебному рассмотрению, потому что суд получает много апелляционных жалоб от разных лиц.

“Статистика по сайту Министерству юстиции по аккредитованным лицам свидетельствует о том, что проблема существует. Из 262 аккредитованных субъектов, которые присутствуют на сайте, аккредитация отменена для 207. Это 79%. К сожалению, нет информации об основании отмены. Но, учитывая практику, о которой говорят юристы, большинство отмен аккредитации - как раз из-за недобросовестности лиц”, - поделилась Юлия Федосюк.

Роман Дробоцкий, заместитель директора Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины, сообщил, что с 21 июня 88 госрегистраторам и 13 нотариусам заблокирован доступ к реестрам, а 8 госрегистраторам аннулирован. 460 регистраторам, работникам КП была назначена верификация, после чего 22% из них был аннулирован доступ. Причины могли быть разными: человек или не явился, или не подал документы для верификации.

“Раньше выгрузка в ЕДР должна была происходить не реже раза в пять дней. Сейчас волевым решением эта информация выгружается ежедневно. Инструменты анализа открытых данных теперь дают бизнесу более актуальную информацию об изменениях”, - добавил Роман Дробоцкий.

Также разработаны формы жалобы для подачи в Антирейдерскую комиссию, пошаговую инструкцию обращения. Жалобу можно подать в электронной форме через iGov с помощью ЭЦП или Bank ID. А выводы и приказы комиссии публикуются на сайте Минюста.

После участники обсудили нюансы законопроекта 1056 и то, как защиту от рейдеров не превратить в чрезмерное усложнение для бизнеса и не отпугнуть иностранных инвесторов.

По мнению Владимира Марченко, президента Нотариальной палаты Украины, до того времени, пока реестры из баз данных при отдельных министерствах не превратятся в настоящие реестры, возможное решение защиты - бумажная форма.

В частности, он говорил о том, что в законопроект вошло предложение внедрить единый цикл удостоверения правомочности подписи и госрегистрации прав на недвижимое имущество и бизнес (принцип одновременности). Также обязательное нотариальное свидетельство о переходе права собственности на долю в уставном капитале юрлица и другие меры.

Среди других пунктов в законопроект 1056 попали меры по закрытию возможностей рейдерства через обеспечение высокого уровня квалификации и практического опыта работы регистраторов, строгого учета регистрационных офисов, доступу к госреестру имущественных прав, ключей ЭЦП и архивов. И технических функций, связанных с этими реестрами.