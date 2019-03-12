В Киеве обсудят кредиты и бюджетную поддержку аграриев

Уважаемые колеги!
Приглашаем всех на Круглый стол на тему: «Кредитные инструменты и бюджетная поддержка как основа финансовой стабильности аграриев»
04 апреля 2019 года*
г. Киев ул. Крещатик, 27а
С ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ!
Модератор круглого стола – Екатерина Спиридонова, адвокат, партнер юридической компании Bossom Group, Глава Комитета ААУ по аграрному праву
Приветственный кофе. Вступительное слово организаторов мероприятия.
Блок І: «Кредитные инструменты в аграрном бизнесе»:
1.1. Привлечение кредитных денег в агросекторе: когда, как, с кем?
Представитель комерческого банка
1.2. Кредитный договор и аграрная расписка: согласование для усиления гарантий. Представитель Мирового банка
1.3. Актуальная судебная практика по вопросам кредитования: на что обратить внимание. Александр Гайдак, адвокат, старший партнер юридической компании Femida Legal Association
Диана Коломийцева, кан.юрид.наук, адвокат, руководящий партнер юридической компании BOSSOM GROUP
Блок ІІ. «Государственная поддержка агропроизводителей: актуальная практика от дотаций до компенсаций»:
2.1. Бюджетные програмы и государственная политика по вопросам бюджетной поддержки на 2019 год.
Тамара Саркисова, кан.юр.наук, советник по земельным и аграрным проектам юридической компании BOSSOM GROUP
2.2. Основные риски участия в бюджетных програмах возмещения: от материальных до криминальных последствий.
Надежда Вороницкая, адвокат, руководящий партнер юридической компании Femida Legal Association
Подведение итогов.
* Организатор оставляет за собой право изменять програму