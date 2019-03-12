В Киеве обсудят кредиты и бюджетную поддержку аграриев

Уважаемые колеги!

Приглашаем всех на Круглый стол на тему: «Кредитные инструменты и бюджетная поддержка как основа финансовой стабильности аграриев»

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04 апреля 2019 года*

г. Киев ул. Крещатик, 27а

С ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ!



Модератор круглого стола – Екатерина Спиридонова, адвокат, партнер юридической компании Bossom Group, Глава Комитета ААУ по аграрному праву



Приветственный кофе. Вступительное слово организаторов мероприятия.

Блок І: «Кредитные инструменты в аграрном бизнесе»:



1.1. Привлечение кредитных денег в агросекторе: когда, как, с кем?

Представитель комерческого банка

1.2. Кредитный договор и аграрная расписка: согласование для усиления гарантий. Представитель Мирового банка

1.3. Актуальная судебная практика по вопросам кредитования: на что обратить внимание. Александр Гайдак, адвокат, старший партнер юридической компании Femida Legal Association



Диана Коломийцева, кан.юрид.наук, адвокат, руководящий партнер юридической компании BOSSOM GROUP

Блок ІІ. «Государственная поддержка агропроизводителей: актуальная практика от дотаций до компенсаций»:

2.1. Бюджетные програмы и государственная политика по вопросам бюджетной поддержки на 2019 год.

Тамара Саркисова, кан.юр.наук, советник по земельным и аграрным проектам юридической компании BOSSOM GROUP

2.2. Основные риски участия в бюджетных програмах возмещения: от материальных до криминальных последствий.

Надежда Вороницкая, адвокат, руководящий партнер юридической компании Femida Legal Association

Подведение итогов.



* Организатор оставляет за собой право изменять програму