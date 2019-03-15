В Киеве откроют самый большой шоу-рум пластиковых окон

Компания «Олта» приглашает киевлян и гостей столицы посетить самый большой шоу-рум металлопластиковых окон и сопутствующей продукции в Киеве — «Галерею окон OLTA». Приходите по адресу: ул. Владимиро-Лыбедская, 16 и знакомьтесь с новинками оконного рынка, проверенными разработками отечественных и зарубежных производителей.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно по такому принципу и был организован шоу-рум «Галерея окон OLTA». Теперь можно собственными глазами увидеть, в чем преимущества раздвижных оконных систем, складных окон, работающих по принципу «гармошки», алюминиевых конструкций.

Реклама

Есть что посмотреть!

В выставочных помещениях представлены три по-разному оформленных фронтона, установлено несколько автоматических и наклонно-раздвижных систем. Изюминка шоу-рума — макет балкона в полном размере. Он позволяет наглядно ознакомиться с конструкцией балконных окон в сборе. Также вас ждут:

металлопластиковые окна в разрезе;

примеры покраски и ламинации профиля;

большое количество подоконников разных типов и размеров;

оконные ручки, выполненные из различных материалов;

фурнитура всех ценовых сегментов и конфигураций;

жалюзи, тканевые ролеты и даже витражи.

По мнению Илоны Малицкой, коммерческого директора фабрики OLTA, открытие шоу-рума в Киеве для компании стало значимым событием. Организаторам удалось собрать в одном месте лучшие решения для остекления зданий и сооружений любого типа. До этого времени еще ни один производитель окон в Украине не представлял общественности столь большой ассортимент образцов. С ними можно ознакомиться в удобное время и выпить чашечку горячего кофе у камина, общаясь с экспертами отрасли.

Специалисты OLTA производят пластиковые окна более 18 лет. У компании новый завод с высокотехнологичным оборудованием, находящийся в городе Бровары. Так же компания обладает собственными складскими помещениями, поэтому каждый производственный этап контролируется самостоятельно. Завод изготовляет металлопластиковые и алюминиевые конструкции почти любой формы и сложности.

Сегодня работают 6 офисов компании: пять в Киеве и Киевской области, один в Одессе. В каждом офисе клиентов ждут профессиональные консультанты, готовые ответить на любые вопросы, сориентировать по цене, подобрать цвет ламинации и тип подоконников, помочь определиться с технологией остекления фасада здания, установки офисных перегородок, обустройства зимнего сада.

Первостепенная задача команды OLTA — сделать каждый дом теплее, уютнее и энергоэффективнее. Компании есть чем порадовать и удивить не только обычных клиентов, но и требовательных архитекторов и дизайнеров. Особое внимание уделяется новинкам. Например, с февраля 2019 года в продажу поступили окна с черной ламинацией. Уже сегодня их можно увидеть в шоу-руме.

Приходите в гости: г. Киев, ул. Владимиро-Лыбедская, 16.

Звоните: 0-800-600-004 или (044) 225-80-02.

Знакомьтесь с ассортиментом: www.olta.ua.

Пишите: zakaz@olta.ua.