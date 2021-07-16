В Киеве открылся Инновационный центр хирургии сердца и сосудов "Добробут"

15 июля состоялось торжественное открытие Инновационного центра хирургии сердца и сосудов Медицинской сети "Добробут", который находится по адресу: Киев, Воздухофлотский проспект, 54. В центре собрались партнеры сети, уважаемое медицинское сообщество и журналисты. Торжественное мероприятие открыл официальной речью Киевский городской голова.

"Очень приятно, что в нашем городе открываются такие современные медицинские центры. Сегодня главная задача – чтобы киевляне могли получить квалифицированную, качественную медицинскую помощь как в государственных медицинских учреждениях, так и в частных. Открытие этого центра – очередной пример успешного сотрудничества. Киев сегодня – это город, который дает много возможностей для развития бизнеса по простым и прозрачным правилам. И мы готовы к сотрудничеству с предпринимателями. Мы вместе делаем Киев более комфортным и привлекательным для жизни. Делаем действительно европейской столицей", – подчеркнул Кличко.

Гости мероприятия увидели все возможности центра и убедились в его высокой технологичности. Специалисты МС "Добробут" провели интересную экскурсию и подробно рассказали о каждом подразделении. В это время представители СМИ соревновались в захватывающем иммерсионном квесте, созданном специально, чтобы на собственном опыте понять специфику работы медицинских специалистов в центре.

"Мы хотели, чтобы для представителей СМИ знакомство с центром стало увлекательным и полезным. В рамках нашего квеста участники впервые смогли попробовать себя в роли хирурга, сосудистого хирурга и побыть на посту старшей медицинской сестры. Это было интересное путешествие в мир медицины. Мы верим, что приобретенный опыт станет полезным для журналистов", – рассказывает об идее реализации маркетинг-директор Медицинской сети "Добробут" Елена Николаенко.

Атмосфера мероприятия была динамичной и непринужденной, ведь ее создавали ведущий Никита Добрынин, а также известный композитор и пианист Евгений Хмара.

Каждый раз, когда команда "Добробут" представляет свои новые достижения – это становится выдающимся событием. Ведь открытие инновационной клиники – это прежде всего доступ к медицинскому сервису высокого уровня для всех украинцев. Генеральный директор МС "Добробут" Калашников Олег Владимирович дал комментарий по случаю открытия:

"Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – это 9 этажей и 10 000 кв. м, оборудованных в соответствии с мировыми требованиями предоставления медицинского сервиса. Мощность центра позволяет разместить 71 пациента на стационарное лечение, где в комфортных условиях они смогут получить качественную и своевременную помощь. Поликлиническое отделение будет принимать до 500 пациентов в день. Передовые технологии в диагностике и лечении – важное достижение Медицинской сети "Добробут". Инновационный центр оснащен самым современным медицинским оборудованием, среди которых ангиограф Siemens Artis Q и томограф Siemens Somatom X последнего поколения".

Заведующий отделением кардиохирургии с блоком интенсивной терапии, доктор медицинских наук, врач-хирург Бабляк Александр Дмитриевич, рассказал о новых проектах и создании благотворительного фонда:

"Одним из главных ресурсов МС "Добробут" являются люди: как внутри нашей команды, так и снаружи. Мы относимся к пациентам не как к клиентам, а как к самим себе. Именно поэтому для нас важно оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Сейчас миниинвазивные операции на сердце – это уникальный метод, который позволяет сократить время на реабилитацию пациента. На сегодня, Инновационный центр хирургии сердца и сосудов – единственное место в Украине, где проводятся такие операции. Также с гордостью заявляем, что сеть "Добробут" запускает благотворительный проект всеукраинского масштаба "Большое будущее маленьких сердец". Отныне дети с врожденными пороками сердца, которым показаны миниинвазивные операции, смогут получить их бесплатно. Мы планируем проводить 50 операций в год. Финансирование проекта взяли на себя американский благотворительный фонд, а также благотворительный фонд "Добробут". Операции будут проводить в Инновационном центре хирургии сердца и сосудов".

Также среди спикеров конференции присутствовал заместитель медицинского директора по хирургии, врач-хирург Щербина Максим Владимирович. Он отметил, что в борьбе с инсультом самое главное – это время: "Жизненно важна каждая минута. Инсультный центр – это координационная часть цепи, откуда начинается диагностика и оказание пациенту срочной помощи. Далее – хирургическое отделение, стационар и домашний уход. Реабилитация пациента после выписки также проходит под контролем, поэтому можно сказать, что мы предоставляем круглосуточную помощь нашим пациентам".

Справка: Медицинская сеть "Добробут" – частная многопрофильная больница, которая успешно работает в Киеве с 2001 года и предоставляет широкий спектр медицинской помощи как на первичном уровне, так и на уровне высокоспециализированной медицины. Сеть объединяет медицинские центры и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с Центром неврологии, Центр кардиохирургии, Клинический центр онкологии, Центр вертебрологии, стоматологию, Центр дерматологии и косметологии, собственную сеть аптек и Инновационный центр хирургии сердца и сосудов. Больше информации на сайте www.dobrobut.com.