UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
13.12.2021, 13:37

В Киеве прошел V Международный форум корпоративных директоров: подведение итогов

Цей матеріал також доступний українською
В Киеве прошел V Международный форум корпоративных директоров: подведение итогов - Фото

7 декабря 2021 Профессиональная ассоциация корпоративного управления провела V Международный форум корпоративных директоров. В этом году к подготовке Форума присоединились 30 компаний, институтов и организаций.

На одной площадке собрались представители топовых компаний и институций Украины и мира – Новая почта, Национальный банк Украины, ДТЭК, ПриватБанк, Василий Кисиль и Партнеры, Morgan Stanley, Horizon Capital, Международная финансовая корпорация (IFC), Центр международного частного предпринимательства (CIPE), "Альфа-Банк Украина" и звездные board members – Святослав Вакарчук, Виктор Ющенко.

Глава регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар в приветственном слове к участникам Форума отметил, что Форум помогает в очередной раз объединиться, подискутировать и обсудить новые вызовы, стоящие перед компаниями.

"Мы говорим о устойчивом развитии, успешности, прозрачности, риск-менеджменте, отмечая, что принципы корпоративного управления очень важны как для частных, так и для государственных компаний", – подчеркнул Джейсон Пеллмар.

Заместитель регионального директора в Европе и Евразии СИРЭ Эрик Хонц подчеркнул, что CIPE в пятый раз выступает партнером Международного форума корпоративных директоров, ведь убеждены, что Форум, как открытая дискуссионная платформа, способствует развитию корпоративного управления в Украине.

В Киеве прошел V Международный форум корпоративных директоров: подведение итогов

Социальная ответственность бизнеса – неотъемлемая часть развития современной компании. Вкладывая ресурсы в ESG, вы вкладываете в репутацию компании. Об этом на Форуме говорили лидеры украинских компаний Новая Почта, Астарта и эксперты в сфере корпоративного управления на первой сессии "ESG и бизнес-этика".

"Мы активно развиваем направление социальной ответственности. Открытие логистического хаба на оккупированных территориях Украины, проведение марафона, открытие почтоматов в каждом доме украинцев – это все о работе на своего потребителя и на имидже компании", – говорила Ирина Папуша, председатель наблюдательного совета компании Новая почта. Вячеслав Климов, соучредитель и член наблюдательного совета Новая Почта добавил, что проекты уже дают свои результаты и эффективно работают на репутацию компании.

Елена Волошина, руководитель деятельности IFC в Украине, уверяет, что международные компании не охотно финансируют проекты компаний, не работающих над созданием корпоративного ESG. Также она отметила, что сегодня во внимание в первую очередь следует учитывать потребности стейкхолдеров, особенно молодого поколения, которое большое внимание уделяет тому, в какой компании работает.

Сегодня наличие качественного корпоративного управления в компаниях – одно из обязательных условий для привлечения инвестора в конкретные бизнесы, а в итоге – в экономику Украины, поэтому перед наблюдательными советами стоит немало амбициозных задач. К такому выводу пришли участники сессии "Корпоративное управление и привлечение финансирования бизнеса: современные вызовы для наблюдательных советов".

У государственных компаний, и, в частности, банков, на этом пути есть достаточно больше препятствий. Как пояснила председатель наблюдательного совета ПриватБанка Шэрон Иски, борды в таких компаниях должны не только убедиться, что внутри компании все процессы налажены и эффективны, но и иметь уверенность, что эта ситуация сохранится после смены собственника. Преимуществом ПриватБанка в этом случае является международный состав наблюдательного совета, когда специалисты с разным бэкграундом и опытом должны находить компромиссные решения.

В Киеве прошел V Международный форум корпоративных директоров: подведение итогов

"Кейс компании "Аврора" – наконец-то хороший кейс!" – открыл сессию "Участие совета в процессе привлечения инвестора" Владимир Игонин, руководитель практики корпоративного права/слияний и поглощений ЮФ "Василий Кисиль и Партнеры".

По его словам, корпоративное управление в инфопространстве Украины немного недолюблено, потому что мало хороших новостей, которые бы показывали, что это хорошая и нужная вещь, поэтому опыт "Авроры" чрезвычайно важен как мотивационный пример.

"Мы не ищем звезд, мы организовываем созвездие", – точно сформулировал ответ на ключевой вопрос сессии "Роль председателя совета: лучшие практики" Роман Шпек, Председатель Наблюдательного совета "Альфа Банка".

По мнению других участников дискуссии Владимира Жмака, Председателя Наблюдательного совета аэропорта "Борисполь", и Владислава Бурды, основателя и генерального директора компании RedHead Family Corporation, в зависимости от того, принадлежит ли компания, является ли семейным бизнесом, задачи председателя наблюдательного совета несколько усложняются.

Впрочем, все спикеры согласны в одном: основная задача председателя наблюдательного совета – держать борд в состоянии engaged, то есть удерживать его внимание к деятельности компании, не вмешиваясь в оперативное управление, если этого не требуют обстоятельства.

Опрос, проведенный среди участников Форума, показал, что почти 60% обеспокоены тенденцией приглашать в наблюдательные советы компаний "звезд", и те же 60% подозревают, что эта тенденция сохранится в будущем.

Бывает ли реальная польза от приглашения "звезд" в наблюдательные советы компаний и в чем она заключается, обсудили Наталья Кривда, Академический директор Эдинбургской бизнес-школы в Украине, народный депутат Украины Олег Макаров, член совета директоров Киевской школы экономики Святослав Вакарчук, владелица и главный врач Института дерматокосметологии Ольга Богомолец и Corporate Governance Officer IFC Алексей Волынец.

Если репутация компании и ее цели отвечают интересам приглашенной звезды, от ее присутствия может быть реальная польза, причем не только в некоммерческих структурах типа благотворительных фондов или социальных проектов. Но даже профессиональные управленцы с безупречной репутацией могут принимать неоднозначные решения. "Тогда вопрос, готовы ли его защищать и получать негатив или непонимание, или цель, ради которой вы работаете, важнее необходимости ассоциироваться с людьми, которые тебе не очень нравятся. Если стоит – можно рискнуть", – заметил Святослав Вакарчук.

Форум организовали Профессиональная ассоциация корпоративного управления (ПАКУ), Украинский институт корпоративного управления в партнерстве с Центром международного частного предпринимательства (СИРЭ) при поддержке Международной финансовой корпорации в партнерстве с Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам SECO.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: V Международный форум корпоративных директоров
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 