В Киеве прошло масштабное мероприятие об инвестировании "Big Invest Summit 2021"

На фоне множества событий посвященных мотивации, маркетингу, пиару и ведению бизнеса не происходило ничего посвященного тому, как заставить деньги работать и увеличить собственные сбережения.

Именно этому был посвящен "Big Invest Summit 2021", собравший 1500 участников и 23 топовых спикера.

Интерес к возможности увеличивать сбережения на стабильные 20-30% проявили многие, и все билеты были распроданы еще за 2 недели до начала ивента.

Организатором Саммита выступил Роман Бабицкий, основатель инвестиционной компании "Babitskyi Investment Management".

Благодаря грамотной организации мероприятие было интересно всем. Начинающих инвесторов познакомили с такими понятиями как "пассивный доход", инвестиционный портфель и управление рисками. А более опытные инвесторы открыли для себя новые инвестиционные инструменты и получили возможность обменяться знаниями и опытом.

Топовой темой для аудитории прогнозируемо оказались криптовалюты и метавселенные. Им посвятили свое выступление Марк Гинзбург, Ирина Лоренс и Виктор Прокопеня.

Стабильным остается интерес к сфере IT и венчурному инвестированию. Этой тематике была посвящена как панельная дискуссия, так и выступления.

Спикерами выступили: Максим Слободянюк (Nika Tech Family), Роман Прокофьев (Jooble), Владислав Савченко (Powercode).

Как правильно управлять инвестиционным портфелем и в каких пропорциях держать разные активы рассказал Кир Горшков — "на пенсии" с 35 лет и живет на доход от инвестирования.

Подробную статистику и аналитику экономики в целом и ее отдельных секторов предоставили Эрик Найман (ивест. компания HUG`S) и Михаил Кухар (экономист Ukraine Economic Outlook).

О возможностях заработка в залоговом и беззалоговом кредитовании рассказали:

Роман Бабицкий — founder & CEO компании Babitskyi Investment Management.

Егор Полищук — руководитель компаний InvestStandart и BigBenFinance, лидер на рынке кредитования p2p и b2p под залог недвижимости.

К традиционной жилой недвижимости добавили также и более доходную коммерческую недвижимость такие спикеры:

Абдурахман Шайхалов — руководитель группы компаний Step by Step

Дмитрий Гордон — инвестор и владелец целого ряда объектов коммерческой недвижимости.

Не обошлось и без активной дискуссии о новом рынке земли в Украине.

Кроме этого организатор саммита Роман Бабицкий объявил гостям об открытии Инвестиционного Клуба Babitskyi Invest Club, где у инвесторов будет возможность выбрать тщательно проверенные и максимально надежные инвестиционные проекты. К услугам инвесторов будут более 20 специалистов, в чьи компетенции входит data-science, маркетинг, аудит, юридическое сопровождение, верификация и финансовый контроль. Проводимые ими комплексные анализы бизнес-проектов позволят участникам экономить время и деньги, давая возможность инвестировать максимально безопасно и просто.

Подобных институтов совместного инвестирования в Украине будет появляется больше, поскольку не бывает инвесторов, которые являются экспертами во всех инвестиционных инструментах. А для качественного распределения инвестиционного портфеля именно это и необходимо.

Прошедший "Big Invest Summit 2021" показал, что качественные мероприятия в Украине об инвестировании необходимы, и к ним есть огромный интерес. Поэтому таких событий в Украине должно проходить больше, и тогда, возможно, страна будет меньше нуждаться в зарубежных кредитах и показывать экономические успехи благодаря внутренним инвесторам.