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21.03.2019, 16:58

В Киеве пройдет Бизнес Концентрат 4.0

В Киеве пройдет Бизнес Концентрат 4.0 - Фото

Уже 1 июня на Бизнес Концентрате 4.0 выступят Евгений Черняк, Оскар Хартманн, Евгений Чичваркин, Дмитрий Дубилет, Александр Высоцкий, Игорь Никонов

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«Работать, когда захочешь»,

«Просыпаться в 2 часа дня»,

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«Все клиенты мои» и ещё 1001 миф предпринимательства, который себе говорили  на старте все будущие бизнесмены ранее.

Кто-то начинает бизнес из-за денег, кто-то потому что посмотрел тренинг, а кто-то не знает как можно не создать что-то своё.

Мы верим, что предприниматель нового поколения -

это человек адаптивный к глобальным переменам, который совершенствуются и, безусловно, стремиться к лучшему! Бизнес трансформируется!

Никто не думает, что все случается быстро.

Люди ищут менторов и секреты успеха миллиардеров.

Уже 1 июня во Дворце спорта на Бизнес Концентрат 4.0  соберутся 8000 предпринимателей со всей Украины.

8000 мужчин и женщин, которые создают рабочие места, работают над своими продуктами и стремятся улучшить жизнь вокруг себя.

Современный предприниматель — это человек готовый к глобальным переменам, который совершенствуется и стремится к лучшему. Бизнес трансформируется! От того насколько быстро вы адаптируетесь зависит ваш успех.

(с) Артём Майдан , основатель образовательной компании Prizma и форума Бизнес Концентрат

9 спикеров, которые не про «успешный успех».

9 Мужчин , которые входят в списки самых прогрессивных  бизнесменов своих стран. Они не только смогли стать серийными предпринимателями и построить вокруг себя сильные компании, лидеров отраслей, но и удерживают эти позиции годами.

Уже 1 июня на Бизнес Концентрате 4.0 выступят Евгений Черняк, Оскар Хартманн, Евгений Чичваркин, Дмитрий Дубилет, Александр Высоцкий, Игорь Никонов и Александр Конотопский.

Будущее это не завтра, будущее - это сейчас! Предприниматели меняют страну — мы меняем предпринимателей! Присоединяйтесь к нам и станьте участником самого масштабного бизнес-форума в Украине!

Ждем Вас на Бизнес Концентрат 4.0 - 1 июня!

Организаторы: Артём Майдан (образовательная компания PRIZMA) и Visotsky Consulting

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Теги: Бизнес Концентрат 4.0
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