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07.05.2019, 11:53

В Киеве пройдет конференция “Input: твой путь в ІТ”

В Киеве пройдет конференция “Input: твой путь в ІТ” - Фото

Мероприятие состоится 25 мая, в InnoHub, по адресу: бульвар Вацлава Гавела, 6”з”

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Программисты, инженеры, менеджеры, рекрутеры – ведущие специалисты ІТ-отрасли – дадут ответы на самые распространенные вопросы, которые возникают у новичков и свитчеров в ІТ.

Организатор конференции – "Kottans" – некоммерческая организация ІТ-энтузиастов, которая уже 7 лет занимается просветительской и учебной деятельностью среди программистов и ежегодно организовывает бесплатные курсы.

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Во время подготовки к конференции был проведен масштабный опрос целевой аудитории, на основании которого разработаны секции конференции и темы докладов. В событии будут участвовать именитые спикеры и представители ІТ-компаний.

В программе конференции планируется 4 секций выступлений, сессии вопросов - ответов, воркшопы, лайтнинги и множество других интересных и полезных активностей.

В секции «Личный путь в ІТ» вчерашние студенты, художники, филологи, свитчеры, которые овладели инженерной профессией или начали карьеру в HR, менеджменте, продажах, расскажут о проблемах, с которыми часто сталкиваются новички, и путях их преодоления.

В секции «Обучение» рассмотрим вопросы о том, как и где учиться, какой стек технологий и как выбирать, как сделать переход из другой профессии успешным, чему же отдавать предпочтение – курсам или самообразованию.

«Открытые IT-комьюнити» познакомят слушателей с сообществами, будет много разговоров о поддержке и комьюнити – как и где их искать.

В секции «Карьера» будут доклады о том, с чего начать поиск работы, как создать идеальное резюме, о сотрудничестве с рекрутерами, первой работе и многое другое.

Между секционными выступлениями будут сессии вопросов и ответов к спикерам. В зале будут люди в футболках "Ask me anything" и welcome-точки некоторых открытых ІТ-сообществ.

Главная страница конференции: https://inputconf.org

Билеты уже доступны: https://inputconf.2event.com/

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Теги: Kottans
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