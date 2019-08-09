В Киеве пройдет международный Freedom Business Summit

14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.
Цель саммита - показать предпринимателям новые возможности и технологии для создания географически свободной жизни и бизнеса, построения процессов удаленной работы.
Спикеры саммита - предприниматели практики нового поколения из разных стран мира - США, Эстонии, Румынии, Литвы, Германии, которые уже развивают бизнес в удаленном формате и живут жизнью без привязки к географии.
Каждый спикер поделится исключительно практическими рекомендациями и знаниями, которые вы сможете применить в своем бизнесе.
Подтвержденные спикеры:
Участник саммита получат и узнают проверенные стратегии и набор инструментов для создания жизни без географической привязки, а именно:
Больше всего ценности от участия в саммите получат:
Как говорят организаторы Freedom Business Summit Денис Довгаль и Павел Педенко:
“Мы решили сделать Киев местом проведения саммита и точкой сборки лайфстайл предпринимателей с разных стран и городов мира и показать новые возможности и технологии, которые сегодня существуют у предпринимателей для создания географически свободной жизни и бизнеса”
Удаленный бизнес дает возможность находиться в любой точке мира в любой момент времени и быть максимально мобильным и свободным.
Участники саммита узнают техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управления удаленной командой и получат практический набор инструментов для создания жизни без географической привязки.
Подробности - на сайте саммита: http://ru.freedomsummit.net