В Киеве пройдет международный Freedom Business Summit

14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.

Цель саммита - показать предпринимателям новые возможности и технологии для создания географически свободной жизни и бизнеса, построения процессов удаленной работы.

Спикеры саммита - предприниматели практики нового поколения из разных стран мира - США, Эстонии, Румынии, Литвы, Германии, которые уже развивают бизнес в удаленном формате и живут жизнью без привязки к географии.

Каждый спикер поделится исключительно практическими рекомендациями и знаниями, которые вы сможете применить в своем бизнесе.

Подтвержденные спикеры:

Marvin Liao, 500 Startups (USA) Arnaud Castaignet, Head of PR E-Residency (Estonia) Zack Benson, Assistagram (Instagram Agency) owner (USA) Alex Huditan, Amazon Entrepreneur (Romania) Johannes Voelkner, основатель Nomad Cruise (Spain) Tomas Grizas, Houseys, Co-founder (Lithuania) James Whittet, Mindset and Conscious Evolution Educator (UK) Gavin Dantez, Ecommerce Entrepreneur (Bali)

Участник саммита получат и узнают проверенные стратегии и набор инструментов для создания жизни без географической привязки, а именно:

Технологии создания распределенной удаленной команды и модели управления клиентами и сотрудниками

Как зарабатывать на инвестициях в доходную недвижимость в разных странах мира

Проверенные онлайн инструменты и сервисы для управления удаленным бизнесом

Как стать вечным туристом и способы получения второго гражданства в разных странах мира

Новые шаблоны мышления и ментальные установки, которые необходимы для успешного создания лайфстайл бизнеса бизнеса

Варианты регистрации компании и ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях и бизнес по программе E - Residency

Больше всего ценности от участия в саммите получат:

Владельцы и руководители агентств Основатели стартапов Коучи, консультанты Предприниматели, которые уже работаю в удаленном формате IT-специалисты Фрилансеры E-commerce предприниматели

Как говорят организаторы Freedom Business Summit Денис Довгаль и Павел Педенко:

“Мы решили сделать Киев местом проведения саммита и точкой сборки лайфстайл предпринимателей с разных стран и городов мира и показать новые возможности и технологии, которые сегодня существуют у предпринимателей для создания географически свободной жизни и бизнеса”

Удаленный бизнес дает возможность находиться в любой точке мира в любой момент времени и быть максимально мобильным и свободным.

Участники саммита узнают техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управления удаленной командой и получат практический набор инструментов для создания жизни без географической привязки.

Подробности - на сайте саммита: http://ru.freedomsummit.net