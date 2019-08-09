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пресс-релиз111
09.08.2019, 12:57

В Киеве пройдет международный Freedom Business Summit

В Киеве пройдет международный Freedom Business Summit - Фото

Цель саммита - показать предпринимателям новые возможности и технологии для создания географически свободной жизни и бизнеса

14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.

Цель саммита - показать предпринимателям новые возможности и технологии для создания географически свободной жизни и бизнеса, построения процессов удаленной работы.

Спикеры саммита - предприниматели практики нового поколения из разных стран мира - США, Эстонии, Румынии, Литвы, Германии, которые уже развивают бизнес в удаленном формате и живут жизнью без привязки к географии.

Каждый спикер поделится исключительно практическими рекомендациями и знаниями, которые вы сможете применить в своем бизнесе.

Подтвержденные спикеры:

  1. Marvin Liao, 500 Startups (USA)
  2. Arnaud Castaignet, Head of PR E-Residency (Estonia)
  3. Zack Benson, Assistagram (Instagram Agency) owner (USA)
  4. Alex Huditan, Amazon Entrepreneur (Romania)
  5. Johannes Voelkner, основатель Nomad Cruise (Spain)
  6. Tomas Grizas, Houseys, Co-founder (Lithuania)
  7. James Whittet, Mindset and Conscious Evolution Educator (UK)
  8. Gavin Dantez, Ecommerce Entrepreneur (Bali)

Участник саммита получат и узнают проверенные стратегии и набор инструментов для создания жизни без географической привязки, а именно:

  • Технологии создания распределенной удаленной команды и модели управления клиентами и сотрудниками
  • Как зарабатывать на инвестициях в доходную недвижимость в разных странах мира
  • Проверенные онлайн инструменты и сервисы для управления удаленным бизнесом
  • Как стать вечным туристом и способы получения второго гражданства в разных странах мира
  • Новые шаблоны мышления и ментальные установки, которые необходимы для успешного создания лайфстайл бизнеса бизнеса
  • Варианты регистрации компании и ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях и бизнес по программе E-Residency

Больше всего ценности от участия в саммите получат:

  1. Владельцы и руководители агентств
  2. Основатели стартапов
  3. Коучи, консультанты
  4. Предприниматели, которые уже работаю в удаленном формате
  5. IT-специалисты
  6. Фрилансеры
  7. E-commerce предприниматели

Как говорят организаторы Freedom Business Summit Денис Довгаль и Павел Педенко:

 “Мы решили сделать Киев местом проведения саммита и точкой сборки лайфстайл предпринимателей с разных стран и городов мира и показать новые возможности и технологии, которые сегодня существуют у предпринимателей для создания географически свободной жизни и бизнеса”

Удаленный бизнес дает возможность находиться в любой точке мира в любой момент времени и быть максимально мобильным и свободным.

Участники саммита узнают техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управления удаленной командой и получат практический набор инструментов для создания жизни без географической привязки.

Подробности - на сайте саммита: http://ru.freedomsummit.net

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Теги: Freedom Business Summit
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