В Киеве расскажут о диджитал-трансформации украинских банков

Необанки – самая горячая тема 2019 года в зарубежном финансовом сообществе. В обсуждении этой темы нередко всплывает Украина, ведь именно здесь родился самый быстрорастущий необанк мира.

Основатели Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний хотят видеть подобные дискуссии и на родине Monobank. 4 декабря ассоциация проведет в Киеве конференцию UAFIN.TECH 2019, центральной темой которой станут необанки и диджитал-трансформация финансового сектора.

На UAFIN.TECH выступят топ-менеджеры Space Bank, который снискал славу одного из лучших необанков в регионе MENA. В числе keynote-спикеров будут люди, которые создавали внутреннюю архитектуру Tinkoff Bank – лучшего необанка Восточной Европы, который торгуется на Лондонской бирже и оценивается в $3 млрд. Также перед гостями конференции выступят глава японской финтех-ассоциации Такеши Кито, основатель Finserv Experts Ариэль Воланов и многие другие.

В этом году UAFIN.TECH пройдет в КВЦ Парковый и соберет в одном месте всю индустрию украинского финтеха: банкиров, инвесторов, стартаперов, представителей различных сфер бизнеса и просто любителей финансовых технологий. На конференции ожидается свыше 700 гостей из более чем 10 стран мира.

Наряду с зарубежными гостями на главной сцене конференции выступят представители топовых украинских банков. Они обсудят на панельных дискуссиях актуальные проблемы рынка, поделятся историями успехов и неудач. Помимо главной сцены, на которой выступят более 30 спикеров, на UAFIN.TECH 2019 будет Аллея Стартапов, где будут представлены несколько десятков молодых проектов.

Конференция проходит при поддержке Visa и USAID. Банки-партнеры: Ощадбанк, ПУМБ, Конкорд банк.

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