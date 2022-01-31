В Киеве состоится Big Trade-Marketing Show-2022: Without Limits (+ online участие)

Уже через две недели около 400 трейд-маркетологов ведущих компаний на Big Trade-Marketing Show-2022: "Without Limits" – must-visit событии в трейд-маркетинге 2022 года, чтобы:

получить максимально полезный опыт, благодаря высокой концентрации практических кейсов;

обсудить актуальные тенденции и тренды рынка, получить прогнозы и рекомендации от экспертов;

вдохновиться идеями и пополнить багаж практических знаний;

провести деловые переговоры, обсудить коллаборации и заключить новые партнерства, – и все это за один день на Big Trade-Marketing Show-2022.

Среди участников конференции:

Decathlon, Coca-Cola HBC, Bonduelle, HIPP Украина, GfK, BERTA group, Kantar, KIVI Headquarters, Mareven Food, Philips, Strauss Ukraine, VARUS, 33м2, АВК Конфекшнери, Аптека АНЦ, ЖЖУК, Житомирский маслозавод "РУДЬ", Кимберли-Кларк Украина, Империал Тобакко Юкрейн, Киевхлеб, Компания MAY-Ukraine, ЛК-Транс, Малби Фудс, МХП, Оболонь, Стор Фуд Дистрибьюшн, Три Медведя, Чумак, Шабо, Щедро, Эпикур, Эпицентр К и многие другие.

В программе конференции самые актуальные вопросы и кейсы, которые были сформированы экспертным советом, состоящим из 16-ти ведущих трейд-маркетологов страны на специальном брейн-шторминге, а именно:

Piero Cestarollo, менеджер по новым категориям и каналам в Ferrero Scandinavia, поделиться с участниками скандинавским опытом и расскажет про трансформации потребителей, клиентов, поставщиков, организаций в связи с влиянием Covid-19 и локдаунов, а также поведает про перспективы на 2022 год.

Директор по маркетингу Coca-Cola HBC Лилиана Ангел выступит с докладом на тему: Дизайн мышление – применение для увеличения эффективности трейд маркетинговых активностей.

Маркетинг директор ТД "Киевхлеб" Лилия Комарова выступит с докладом на тему: Производитель vs Ритейлер. 5 видов эффективных стратегий при работе производителя с ритейлером.

Про тренды и покупательские предпочтения 2021-2022 участникам расскажет Марина Забарило, коммерческий директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.

Начальник отдела торгового маркетинга сети Фокстрот Леся Никулина раскроет тему внедрения проекта СatMan в омниканальной сети.

Также много других докладов и спикеров.

Партнеры Конференции:

ІТ партнер – Союз Автоматизаторов БизнесаТехнологический Партнер – Listex

Партнер конференции – UBTA

Партнер по сервисам в ритейле – РИТЕЙЛ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТ

Трансформационный партнер – YouCoach

Партнер IT-технологий – Check Online

Партнер кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд

Креативный Партнер – Креативное агентство MAKE SENSE

Интерактивный Партнер – Интерактивные Медиа Системы

Партнер Комфорта – POPARADA

Чайный Партнер – МАУ-Ukraine

Партнер При Поддержке – Shnurok

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