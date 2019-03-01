В Киеве состоится бизнес-конференция Nemiroff для дистрибьюторов

2 марта международный производитель алкоголя Nemiroff открывает масштабное пространство для налаживания коммуникации среди партнеров рынка Украины и стран экспортеров. Горизонты бизнес-конференций бренда расширяются. Так, в этом году в числе приглашенных - две торговые команды из Беларуси и Грузии.

На мероприятии гостям представят все преимущества сотрудничества с лидером украинского водочного рынка. Nemiroff расскажет, как будет развиваться их бренд и какие маркетинговые фишки будут применять в этом году. Планируется, что партнеры компании, погружаясь в мир новейших коммуникационных разработок, получат ответы не только на эти вопросы.

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Бизнес-конференция бренда для дистрибьюторов вышла за рамки традиционных мероприятий. Никаких стандартных подходов в организации бизнес-конференции: предполагается официальная и неофициальная части встречи, обе насыщенные креативными идеями коммуникации.

Организаторы подготовили подробную насыщенную программу.

В первой половине дня компания покажет партнерам масштаб маркетинговых и бизнес-целей на 2019, охватывающих все ниши коммуникации с потребителями. Nemiroff нацелен на глобальное представление своего бренда на всех рынках.

Nemiroff - атрибут статуса для потребителей. Поэтому вечером на турнире во Дворце Спорта производитель обустроит свою корпоративную зону, где дистрибьюторы продолжат погружаться в новую коммуникацию бренда Nemiroff.

Для создания неформальной и комфортной атмосферы организаторы устраивают поствечирку с трансляцией поединков WWFC и проведением конкурса «Мисс Nemiroff».

Такой формат бизнес-конференции, когда неофициальная часть становится органичным дополнением к официальной, является эффективным объединением дистрибьюторов бренда в единой коммуникационной плоскости маркетинговой стратегии Nemiroff, расширяя новые возможности развития бизнеса каждого партнера.

Информационная справка:

Nemiroff был основан в 1872 году. Сегодня это ведущий мировой производитель высококачественного алкоголя и один из лидеров мирового рынка алкоголя, известный в 80-ти странах мира. Около 40% всей экспортируемой из Украины водки - производства Nemiroff.

Бренд постоянно подтверждает свое высокое качество многочисленными наградами на престижных мировых конкурсах.