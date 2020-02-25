В Киеве состоится лекция-дискуссия с Евгением Чичваркиным

Чичваркин - бывший совладелец сети магазинов «Евросеть», соучредитель ресторана Hide и основатель магазина элинтного алкоголя Hedonism Wines в Лондоне, блогер и общественный деятель.

"Это очень важный месседж для нас, что Евгений открыто и положительно отреагировал на приглашение. Нашими гостями в разное время уже были Дмитрий Гордон, Сергей Тарута, Мустафа Найем, другие политики и медийщики. Чичваркин - первый легионер в нашем звездном составе гостей. Это человек большого бизнеса, который создал масштабные проекты в разных странах. Мы поговорим об отношении власти к бизнесу, успехе, о том, как никогда не опускать руки, а фундаментальной темой дискуссии станет: «Как не застрять в постсоветской системе, а наоборот строить новую европейскую страну", - отметил соучредитель Дискуссионного клуба Олег Авдыш.

Мероприятие состоится 16 марта в 14:00 в большом актовом зале Института журналистики / Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/1k6lKbQJqOVKYyPBCYolXA6QYjwQVDOhzPUQoyWoZjMY/viewform?edit_requested=true.