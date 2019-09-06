В Киеве состоится VIII Налоговый форум

Ассоциация юристов Украины приглашает принять участие в VIII Налоговом форуме, который на этот раз состоится в необычном месте - на теплоходе «Rosa-Victoria».

Дата: 20 сентября 2019 (пятница)

Место проведения: Причал №1, ул. Набережно-Крещатицкая 10 А, г. Киев.

p.s.: днем, в течение форума, теплоход будет стоять у причала и отправится на прогулку только вечером, во время вечернего приема.

Программа форума традиционно охватит самые актуальные вопросы отрасли – налоговая реформа, ее результаты и применение на практике, актуальную судебную практику и, конечно, международное налоговое планирование.

Темы для обсуждения:

Последние тенденции налогового права;

Международный опыт в сфере налогообложения;

Актуальные вопросы в сфере налогообложения.

Практические аспекты судебной практики;

Среди докладчиков форума: ведущие юристы-практики, судьи судов высших инстанций, народные депутаты Украины и представители профильных министерств и ведомств.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке https://taxforum.uba.ua/