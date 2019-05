В Киеве состоялась экологическая конференция «Осознанный бизнес»

15 мая 2019 года состоялась Международная экологическая конференция «Осознанный бизнес» в новом экологическом кампусе UNIT.City. Эта платформа объединила представителей украинских и иностранных компаний, владельцев социально-ответственного бизнеса, инвесторов, представителей исполнительной власти, общественных организаций, экспертов в экологии и инновациях, архитекторов, деятелей культуры и представителей СМИ.

Инициатором мероприятия стала Общественная организация «Институт социальных инноваций и развития», при поддержке группы компаний «NIAR» и «Центра Международного сотрудничества и реализации проектов». Целью мероприятия являлось содействие экономическим, экологическим и социальным преобразованиям в Украине следуя мировым тенденциям устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Уже сразу возле входа каждый участник мог протестировать и подобрать себе электромобиль, представленный компанией Green Wheels. А заходя и регистрируясь все гости и спикеры сразу окунались в эко атмосферу: в холле располагалась экспо зона с программой от общественной организации let's do it Green, где выступали эксперты zero waste, проходили презентации инновационных и уникальных эко изобретений и стартапов, а также были представлены инсталляции известного скульптора Astian Rey и выставка картин талантливой художницы Ольги Кондрацкой на эко тему. Все это способствовало эффективному нетворкингу представителей власти, бизнеса и общественности.

Среди звездных гостей и спикеров были Маргарита Сичкарь, которая презентовала инновационный Global hub, а Виктор Чумак говорил о коррупционной ситуации в Украине в сфере переработки отходов и о путях решения.

«Хочу поблагодарить всех партнеров, которые присоединились и поддержали проведение Международной экологической конференции «Осознанный бизнес». Насыщенная программа с участием ярких и неординарных сикеров в области инновационных технологий, энергоэффективности и корпоративной-социальной ответственности зарядили участников актуальными идеями для успешных бизнес проектов и раскрыли понимание устойчивого развития Украины до 2030года», - отметила Наталья Удовиченко, президент Общественной организации «Институт социальных инноваций и развития».

Так как основной миссией конференции является улучшение благосостояния Украины благодаря достижениям целей устойчивого развития, которые ориентируют бизнес не только на получение максимальной прибыли, но и на улучшение состояния окружающей среды и сохранения природных ресурсов.

Поэтому открыл конференцию «Осознанный бизнес» Маркус Бранд, старший советник ПРООН в Украине. Он подчеркнул важность влияния бизнеса на экологическую и экономическую ситуацию в Украине и призвал объединиться для реализации 17 целей устойчивого развития принятые ПРООН на международном уровне.

А Клавдия Шевелюк, консультантка по устойчивому развитию и основательница агентства изменений Responsible Future, сообщила: «Человечество вошло в эру ANTHROPOCENE, где уровень человеческой активности, играет существенную роль в экосистеме Земли. Количество использованных человеком природных ресурсов начинает превышать объем, который Земля способна восстановить».

В первой дискуссионной панели, которая была посвящена теме - Инвестиции в рециклинг: как отходы превратить в доходы, выступил Роман Ильченко, основатель компании EcoAir. Он презентовал уникальный проект по переработке отходов не имеющий аналогов в мире, который окупается в течении 6 лет и приносить прибыль 1,97 млн.евро в год.

Модератором второй секции «Выгодные бизнес кейсы инновационных и энергоэффективных технологий» выступила Анна Новикова, co-founder группы компаний NIAR, с аналитическими сведениями и озвучила, что: «Украина может производить 74% энергии из возобновляемых источников энергии».

После положительных отзывов команда Института социальных инноваций и развития решили сделать серию онлайн круглых столов для того, чтоб те, кто не успел посетить конференцию смог присоединиться к комьюнити «Осознанный бизнес». А также уже сейчас планируется организация следующей конференции в ноябре 2019 года, приглашаем к сотрудничеству социально-ответственные компании.

