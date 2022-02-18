В клинике "МедикоМенте" рассказали об эффективном лечении наркомании в Украине

Количество человек, которые употребляют наркотики, стремительно растет. При этом возраст наркозависимых снижается. К сожалению, у многих уже в подростковом возрасте появляется первый опыт употребления наркотических веществ. Как бороться с этой проблемой? Узнаете в этой статье.

Что такое наркотическая зависимость?

Наркомания – это заболевание, которое развивается в результате систематического употребления наркотиков, с целью добиться одурманивающего эффекта. Наркотическая зависимость считается одним из самых распространенных заболеваний современности, которое затрагивает многие семьи в различных странах мира, в том числе и у нас. Потому неудивительно, что лечение наркомании в Украине является такой актуальной темой.

Причины наркомании

Возникновению наркомании способствуют различные факторы.

Уже давно принято считать наркотическую зависимость социальной проблемой. Человек начинает употреблять наркотики из-за неблагоприятных условий или психологических проблем.

Жилищные условия и воспитание. Когда ребенок растет в неблагополучной семье, ему не уделяют должного внимания, он часто видит ссоры родителей и плохой пример, то с большой вероятностью он может стать наркозависимым.

Окружение. К сожалению, окружение влияет на любого человека. Например, друзья могут вовлечь в наркоманию, особенно если человек податлив и внушаем. А чтобы не обидеть друзей он соглашается и начинает принимать наркотики вместе с ними.

В этот список попадают и другие причины, например, стрессы, скука, депрессия, детские травмы, комплексы и т.д.

Как распознать наркомана?

Внешние признаки: рассеянный взгляд, расширенные или суженые зрачки, невнятная речь, бледная кожа, плохая координация, бессонница и отсутствие аппетита.

Поведенческие признаки: быстрая смена настроения, безразличие ко всему, плохая память, рассеянность, скрытность, отчужденность.

Сторонние предметы: разрезанные пластиковые бутылки, шприцы, иголки, жженые ложки, флаконы или пакетики с неизвестным веществом.

Последствия наркомании

Наркотики пагубно влияют на весь организм в целом. При употреблении наркотических веществ разрушаются все органы. Нервная система наркомана истощается, он становится раздражительным, присутствует постоянная бессонница, тревожные мысли, галлюцинации, затяжные депрессии.

Возможны сердечные болезни, одышка, аритмия, инфаркт. Нарушение функций кишечника, печени и почек. Также всегда есть риск заражения инфекционными заболеваниями, ВИЧ, гепатитом. Наркотики провоцируют развитие рака и опухолей. Снижается иммунитет, человек часто болеет гриппом и ОРВ.

Лечение наркомании в клинике "МедикоМенте"

Стационарное лечение наркомании в клинике "Медикоменте" направленное на восстановление жизнедеятельности организма человека, который употребляет наркотики.

В стационаре больной будет обеспечен всем необходимым. Комфортные комнаты с удобствами. Здесь есть оборудование высокого качества. На месте можно сделать УЗИ, сдать анализы и пройти назначенные процедуры. Человек будет чувствовать безопасность и поддержку на протяжение всего периода лечения.

В клинике работают врачи, которые делают все возможное для того, чтобы пациент принял самостоятельное и добровольное решение прекратить зависимость.