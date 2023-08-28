В магазине "Кондиционеры Украины" можно купить кондиционер, который украсит жилье или офис

Люди, планирующие купить кондиционер, обычно интересуются мощностью, энергопотреблением, набором функций. А вот при выборе новых дизайнерских кондиционеров, недавно появившихся в ассортименте интернет-магазина компании "Кондиционеры Украины", покупатели представляют, как та или иная модель будет смотреться в интерьере. Дизайнерские кондиционеры поражают разнообразием цветов и форм.

Оригинальные кондиционеры сезона 2023

Среди стильных новинок особое внимание привлекают несколько серий.

Cooper&Hunter Imperial

Серия представлена 3 моделями разной мощности с одинаковым дизайном. И дизайн этот действительно достоин императорского дворца:

оригинальная форма – внутренний блок кондиционера похож на изысканную вечернюю сумочку-клатч с золотым кантом и кнопкой;

благородные теплые оттенки – золото и шампань – напоминают о ювелирных украшениях и элитном вине;

микроперфорация верхней крышки и средней части лицевой панели обеспечивает рассеивание воздуха для более комфортного, мягкого обдува и делает дизайн еще более выразительным.

Cooper&Hunter Avalon

Еще одна новинка известного производителя. На этот раз кондиционеры напоминают аккуратный, элегантный, но увеличенный в сотни раз футляр для очков – выпуклая лицевая панель со всех сторон закруглена, не имеет ни одного угла или грани. В нижней части, сбоку от жалюзи, мягко светится скрытый дисплей. Серия состоит из 4 моделей – 2 типоразмеров (09 и 12) и 2 цветов (глянцевый белый и золотистый).

Haier Flexis

Серия с премиальным дизайном представлена 4 моделями разной мощности, каждая доступна в 3 цветовых решениях:

белый матовый, не ослепляющий блеском, а мягко рассеивающий свет;

черный матовый, удивительно элегантный;

шампань с перламутровым сиянием.

Плавные линии и вогнутые боковые поверхности внутреннего блока также невольно притягивают взгляд.

Leberg Viking

Бюджетное решение для тех, кто не может тратиться на дизайнерские модели, но хотел бы приобрести кондиционер с отличительной "чертой внешности". Все 5 типоразмеров моделей этой серии белоснежные, с плавными линиями и закругленными углами. Довольно лаконичный вид этого "сурового скандинава" оживляет дизайнерская вставка со скрытым дисплеем над жалюзи.

По словам менеджеров по продажам, в этом году дизайнерскими новинками радует преимущественно КуперХантер – модели Supreme Continental с четкой геометрией доступны в 4 цветах – белый, черный, серебристый и золотистый. Серия Daytona привлекает выразительной выпуклой, почти цилиндрической формой и сиянием поверхности белого, серебристого, черного цветов. А в коллекциях прошлых сезонов интересные дизайнерские решения можно найти среди продукции DAIKIN, Mitsubishi, LG. Последний производитель предлагает уникальные кондиционеры Gallery, лицевая панель которых имитирует картину в раме.