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28.03.2019, 09:00

В Полтаве появился первый аппарат для диагностики слуха у детей

В Полтаве появился первый аппарат для диагностики слуха у детей - Фото

БФ им Хидиряна О.М., основанный Мисак Хидиряном, откликнулся на просьбу Полтавского городского роддома №1, подарив соответствующее оборудование

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Первый год жизни ребенка требует от родителей максимум внимания. Именно в этот период нужно ответственно подойти к медицинскому обследованию малыша, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.
Одной из патологий новорожденных является нарушение функций органов слуха, что лишает ребенка полноценно воспринимать окружающий мир. Ранняя диагностика и лечение позволяет им избежать глухонемоты, и развиваться наравне со здоровыми детьми без патологии слуха, и в будущем посещать обычные детские сады, школы и высшие учебные заведения.

К сожалению, многие государственные медицинские центры лишены дорогостоящих аппаратов, которые позволяют диагностировать слух грудничков.

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Благодаря такому аппарату маленькие пациенты получат качественное и оперативное медицинское обследование органов слуха, а в случае необходимости родители смогут выбрать им правильный метод лечения и реабилитации. Благотворительный Фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича при поддержке Хидиряна Мисака Оганесовича делает все, что б в украинских больницах появилось современное высокотехнологическое медицинское оборудование.

Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича является благотворительной организацией, которая способствует развитию Украины, внедряя различные программы в области медицины, культуры, спорта, образования, социального обеспечения, а также выступает инициатором и, соответственно, инвестором строительства православного храмового комплекса в Пирятинском регионе.

Благотворительный фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича является благотворительной организацией, которая способствует развитию Украины, внедряя различные программы в области медицины, культуры, спорта, образования, социального обеспечения, а также выступает инициатором и, соответственно, инвестором строительства православного храмового комплекса в Пирятинском регионе.

Миссия Фонда – поддержка социально незащищенных слоев населения, помощь талантливому молодому поколению, содействие духовному.

Фонд имени Хидиряна руководствуется принципом, что каждому человеку в меру его возможностей необходимо совершать добрые поступки во благо общества. Только так мы сможем побороть в нашей стране проблемы, которые касаются многих людей.



Пускай ваши детки будут здоровы!

Сайт Благотворительного Фонда им. Хидиряна Оганеса Мисаковича: http://homfund.com/

 

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Теги: Благотворительный Фонд имени Хидиряна Оганеса Мисаковича, Хидирян Мисак, Мисак Хидирян, Мисак, Хидирян
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